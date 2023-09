Es uno de los jugadores que más dolores de cabeza le ha dado a Chivas durante los últimos años, sin embargo Julián Quiñones dice no sentir una rivalidad especial con el Rebaño.

El ex futbolista de Atlas y ahora atacante de América reconoció que tiene conocidos en el club rojiblanco, y que no siete un antagonismo especial por el club al que ahora se medirá este fin de semana en su primer Clásico Nacional.

"Rivalidad yo creo que con los de Chivas no, esto es deporte. Yo juego en el América, pero tengo conocidos ahí en Chivas y yo creo que todos queremos ganar. Creo que no hay rivalidad, lo que pase en el campo se queda ahí, por lo menos yo pienso asi. No sé cómo piensen los contrarios, yo voy a ir a sacar los tres puntos", comentó el atacante.

La última vez que Quiñones se vio las caras contra Chivas fue en la Liguilla del torneo pasado, esto cuando el colombiano aún jugaba en los Rojinegros del Atlas y fue eliminado por el Guadalajara en los Cuartos de Final de aquel certamen.

Por otro lado, el América también tiene cuentas pendientes con el Rebaño, ya que ambas escuadras coincidieron en las Semifinales del Clausura 2023. En esa ocasión el conjunto de Guadalajara salió airoso al imponerse en la cancha del Estadio Azteca.

Será este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro del país, cuando América reciba a las Chivas dentro de la cancha del coloso de Santa Úrsula, esto como parte de la Jornada Ocho del Torneo Apertura 2023.

