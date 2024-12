Simona Halep, de Wimbledon y de Roland Garros, expresó su consternación por la manera en que se manejó el caso de dopaje de Iga Swiatek en comparación con el suyo.

La rumana de 33 años inicialmente que recibió un veto de cuatro años por dopaje, dijo que hubo diferencias severas en cómo las autoridades de tenis trataron sus casos.

“Intento entender, pero realmente es imposible para mí comprender algo así“, publicó Halep en redes. “Me siento y me pregunto, ‘¿Por qué una diferencia tan grande en el tratamiento y el juicio?’”

“No puedo encontrar, y no creo que pueda haber, una respuesta lógica. Solo puede ser mala voluntad por parte de la ITIA, la organización que hizo absolutamente todo para destruirme a pesar de las pruebas”.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció el jueves que Swiatek campeona de cinco Majors, aceptó una suspensión de un mes después de dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina.

La polaca de 23 años falló una prueba de drogas fuera de competencia en agosto, y la ITIA aceptó su explicación de que el resultado fue involuntario y causado por la contaminación de un medicamento sin receta.

Halep, quien ganó el Abierto de Francia en 2018 y Wimbledon en 2019, recibió una suspensión de cuatro años después de dar positivo por la droga prohibida Roxadustat en el Abierto de Estados Unidos 2022.

“Siempre he creído en el bien, he creído en la justicia de este deporte, he creído en la bondad”, escribió Halep en Instagram. “La injusticia que se me hizo fue dolorosa, es dolorosa y tal vez siempre será dolorosa. ¿Cómo es posible que en casos idénticos que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo (de la temporada), la ITIA tenga enfoques completamente diferentes, en mi detrimento?”.

CT