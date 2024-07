José Juan Macías rompe el silencio sobre supuesta mala relación con 'Chicharito'

Hace apenas unos días, el Club Santos Laguna hizo oficial la llegada de José Juan Macias como refuerzo del equipo para el Apertura 2024, luego de varios rumores que surgieron desde el torneo pasado.

El delantero mexicano tuvo pocos minutos durante el Clausura 2024, pues la llegada de Javier “Chicharito” Hernández provocó que los minutos disminuyeran para él, agregando que Macías venía de una lesión en su rodilla que lo dejó fuera más de un año.

Los aficionados del Rebaño tenían la ilusión de ver a Macías y “Chicharito” jugar juntos en el ataque del Guadalajara, sin embargo, Fernando Gago decidió a Marín como su otro delantero, por lo que el joven mexicano no tuvo muchos minutos.

Ante este tema, llegaron rumores sobre que existía una mala relación entre Macías y “Chicharito”, por lo que sería el motivo de que no jugara , sin embargo, en una entrevista para el “Diario ESTO”, el actual delantero del Santos rompió el silencio y negó que existiera conflicto entre ellos.

“Aprendérle lo máximo que uno pueda, y porque por algo llegó a esos niveles, entonces no manc… estar al lado de jugadores así creo que es lo mejor que le puede pasar a uno”

Incluso Macías mencionó que Javier Hernández lo ayudó demasiado, pues el exdelantero del Manchester United trajo un preparador físico que le presentó y le ayudó a mejorar.

“Aparte que el trajo a un preparador físico muy muy capaz que me presentó y me ayudó a mejorar mucho. Entonces contandote esto imaginate como más aprecio el que haya llegado, el que me haya abierto las puertas de que ‘mira vente con él, te va enseñar cosas’, pues que yo encantado”, dijo Macías.

MF