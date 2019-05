Jorge Urdiales rechaza la presidencia del Veracruz

Jorge Urdiales rechazó la presidencia ejecutiva del Veracruz, luego de que hace unos días se reuniera con el propietario del club, Fidel Kuri Grajales, aunque reconoció que sí estará ligado con éste.

"Nos reunimos hace algunos días. El señor Kuri necesita alguien que esté de tiempo completo con el club y yo no puedo en este momento", menciona Urdiales a EL UNIVERSAL Deportes. "Tengo dos empresas de asesoría que estoy al pendiente de ellas y no puedo dejarlas. Por eso no acepté el cargo".

Sin embargo, Urdiales le ofreció una alternativa al dueño de los Tiburones: darle asesoría para contratar un presidente y posteriormente un entrenador. Según el ex presidente de Rayados, Kuri aceptó la propuesta.

"Cuando platicamos, me comentó que poco a poco va saliendo de sus problemas federativos. Eso es fundamental para que posteriormente pueda enfocarse en la contratación de un técnico y un presidente".

Veracruz enfrentará este viernes al América en el estadio Luis "Pirata" de la Fuente, en el cierre de su participación del Clausura 2019.

