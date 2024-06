Jorge Pietrasanta vuelve a encender la polémica con Luis Ángel Malagón

Hace unos días la Selección Mexicana informó que el portero del Club América, Luis Ángel Malagón, causó baja del combinado tricolor luego de sufrir una lesión muscular por lo que se perderá la Copa América 2024.

Ante la lamentable lesión, el portero de las Águilas fue criticado por el periodista Jorge Pietrasanta, quien aseguró que el guardameta había fingido su lesión para no jugar contra Brasil y dicho torneo.

“Tengo una duda, ¿Malagón se lesionó el pretexto izquierdo? ¿O el miedo derecho? ¿Alguien sabe?”, escribió el periodista a través de su cuenta de X.

El portero del actual campeón del futbol mexicano respondió al periodista con un mensaje, en donde mencionó que jamás se inventaría una lesión para no jugar.

“En mi vida sería capaz de inventar una lesión, que pena que haya gente que tenga que vivir de la polémica barata”, señaló.

Pero eso no fue todo ya que el arquero mexicano le dedicó otro mensaje a Pietrasanta: “Mi respeto no se pide, se gana” acompañado de la canción ‘De boca en boca’ de Grupo Recluta.

Pietrasanta responde a declaraciones de Malagón

Tras las declaraciones de Malagón, el periodista de ESPN respondió nuevamente al portero durante el programa de Futbol Picante, mencionando que a él le informaron dentro de la Selección Mexicana sobre el tipo de lesión que tiene.

“No lo conozco y no tengo nada en su contra, Ya quisiera que las veces que he halagado a Malagón me dijera gracias, pero eso nunca va a pasar, pero bueno. A mi me llega información de Selección Nacional, y esta gente me dice qué le pasa a Malagón aquí en Selección, por qué no es el portero del América”, dijo el periodista.

Además mencionó que conoció un caso similar con compañeros que tuvo él en el Futbol Americano, en donde pasaban este tipo de lesiones.

“Yo tenía compañeros en el Americano que a la hora de enfrentar tu partido bueno , fuerte, que en este caso el contra Brasil, ‘Uuuuuy se rompió’, siempre pasa con este tipo de jugadores, y que espero no sea el caso de Malagón, porque el estres te lleva a tener lesiones de este tipo”, dijo Pietrasanta.

Jaime Lozano llamó a Carlos Acevedo para cubrir el lugar de Malagón, aunque muy probablemente la titularidad se dispute entre Julio González y Raúl Rangel.

