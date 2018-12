Jorge Mora, con la confianza a tope

La pretemporada de los Leones Negros sigue en marcha, arrancó ya la segunda semana de trabajos en su Club de La Primavera y una de las principales novedades de cara al Clausura 2019 de la Liga de Ascenso MX para los melenudos, será el regreso de Jorge Mora, mediocampista que ha sufrido dos cirugías de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

"Contento de regresar a las canchas sin ningún problema, ya dado de alta por todos los técnicos y contento de regresar con el equipo"

El mediocampista ya tiene el alta médica, también tiene la anuencia del cuerpo técnico que comanda Jorge "Vikingo" Dávalos de ser parte del equipo que entrene y se prepare para buscar el ascenso en el próximo verano y ahora Mora deberá luchar por un puesto en el equipo titular del cuadro universitario.

"Contento de regresar a las canchas sin ningún problema, ya dado de alta por todos los técnicos y contento de regresar con el equipo. Ya inicié la pretemporada al parejo del grupo, de los ocho a los nueve meses me llevaban de a poco todavía, ahora ya cumplí los nueve meses fuera y estoy muy bien físicamente y listo para afrontar lo que venga", dijo el "Gordo" Mora.

El futbolista tapatío explicó la diferencia entre la rehabilitación que hizo tras su primer cirugía en la rodilla, a la que ahora terminó, siendo la principal, el tiempo de recuperación y la concentración en los ejercicios.

"Fue muy diferente la rehabilitación a la anterior vez, ahora siento la rodilla muy bien, muy estable, muy fuerte, eso da mucha confianza para giros y cambios de dirección, que fue como me lastimé y ahora me siento muy bien, mucho más fuerte y con muchas ganas de jugar futbol", siguió.

PRIMER AMISTOSO

La segunda semana de la pretemporada universitaria se llevará a cabo en las instalaciones del Club La Primavera con entrenamientos por las mañanas a partir de las 9:30 horas de martes, miércoles, viernes y sábado. El jueves 13 de diciembre, el equipo sostendrá su primer partido amistoso en León ante La Fiera, situación que Jorge Mora ve con buenos ojos, ya que medirse a este tipo de equipos en la preparación es benéfico para él, ya que son conjuntos que juega más y golpean menos.

"A mí me sirve mucho para agarrar confianza, equipos así me ayudan bastante que no son de tanto roce como los del ascenso, me he hablado mucho con el capitán y en esta pretemporada iremos de a poco", apuntó.

JM