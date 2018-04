Joel Sánchez resalta personalidad de Chivas

El equipo de Matías Almeyda aguantó los embates de Toronto durante varios minutos, pero aseguró el ex jugador Joel Sánchez, que los vio enteros mentalmente, bien concentrados en lo que querían y conocedores que pasarían por esos momentos de apremio.



"Vi a un equipo de Guadalajara que se plantó con mucha personalidad, no los vi jamás que estuvieran estresados, los vi solventes, maduros y generando opciones. El rival es fuerte, pero Chivas tuvo muy buena respuesta haciendo trabajos especiales con los elementos importantes, intensidad y me dejó una grata impresión. Chivas fue el justo ganador".



La ventaja de 2-1 a que tiene el Rebaño no es definitiva, todavía faltan 90 minutos y aseguró el "Tiburón" que todo puede pasar, pero confía en que su equipo favorito hará historia logrando un mundial de clubes.



"Debemos ser prudentes, entusiasma tener a un equipo cien por ciento mexicano en la ante sala de un mundial de clubes que no es cosa menor, es para resaltarlo y hay que tomarlo con prudencia. Falta finiquitarlo en casa, me parece que a todos nos debe dar gusto que nos represente un equipo tan mexicano y más, a los que estamos pendientes de Chivas en todo momento".



"Tiburón" Sánchez y sus "Leyendas del Guadalajara" se presentarán el próximo sábado en Tepatitlán, partido de exhibición y esperarán con ansia el cotejo de vuelta, ante el Toronto, ya que irán al estadio para apoyar al equipo de Matías Almeyda.

OF