Jhon Murillo le falló al Atlas

Llegó como refuerzo para este Clausura 2024, de inmediato se puso a la órden de Beñat San José y tomó un lugar en el cuadro titular rojinegro. Sin embargo, y ante las expectativas altas, Jhon Murillo le ha quedado a deber al conjunto rojinegro, a sus compañeros, directiva y sobre todo a la afición, que partido a partido le critica en redes sociales o en el estadio.

"No las he cumplido, porque mi objetivo cuando llegué aquí era clasificar por supuesto, era el primer objetivo, a nivel personal hacer muchos más números, creo ocasiones, pero no los pude concretar, pero al final primero pienso en grupal, era clasificar, no lo conseguí".

Murillo ha jugado 13 partidos de los 16 que se han disputado en el torneo regular, y es que una lesión evitó que fuera más regular en el equipo atlista. Lleva solamente un gol en 946 minutos, por lo que, luego de llegar del Atlético San Luis como figura, en Atlas no ha sido más que un jugador más de los que llegan semestre a semestre, para no brillar.

"En lo personal obviamente quería hacer muchos más números para ayudar también así al equipo, pero a pesar de todo eso yo creo que hubo varios momentos importantes que pude estar aquí en el equipo y tenemos que prepararnos para el siguiente torneo y clasificar qué fue por objetivo por el que yo llegué aquí", comentó.

