Jesús Sánchez ve como obligación que Chivas gane el Clásico Tapatío

No importa si es un amistoso en Estados Unidos, en tierras aztecas o cualquier parte del mundo, el Guadalajara está obligado en ganarle al Atlas siempre que se enfrenten, porque así se los inculcaron desde las fuerzas básicas y precisó que este sábado, buscarán demostrar lo bien que se han preparado.

“Chapito” Sánchez mencionó que desde la cantera la rival es grande, se aprende a jugar este tipo de duelos y hay mucho de por medio, la vergüenza deportiva, el orgullo, las burlas todo el tiempo hasta que se dé otro nuevo enfrentamiento.

���� ¡Intensidad rumbo al Clásico Tapatío! ����



¡FALTAN 2 DÍAS! ������ pic.twitter.com/LG4qkaQ4gV — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) July 2, 2020

“Ya lo enfrentaba cuando estaba en fuerzas básicas y de igual forma no había tanta gente y era el mismo sabor, la misma sensación de querer ganar, de querer triunfar, y siendo un clásico, no te puedes guardar nada. Es partido de preparación, pero en este tipo de encuentros no existe eso, quieres ganar y más porque es un rival que desde pequeño te han enseñado que no debes perder”.

Jugar este sábado no le da temor a “Chapito”, porque tiene que adaptarse a la nueva normalidad, a todos los protocolos que se indican, ya que bajo estas circunstancias se estará jugando el torneo Guard1anes 2020.

“Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Sabemos que estamos expuestos a las lesiones, también por la inactividad. Es adaptación a la nueva realidad, estar lo mejor posible y es algo que se tiene que reactivar tarde o temprano, el futbol es muy necesario, da trabajo a muchas personas”.

“Chapito” busca ser un histórico

Sánchez el próximo 7 de agosto cumplirá una década desde que debutó en el equipo rojiblanco, está enamorado de la institución que representa y desea jugar nada más en este equipo, emulando lo que hizo “Cura” Arturo Chaires.

“Él fue una leyenda, sé lo que hizo para esta institución, es de los jugadores que han hecho grande a este equipo, pero sí tengo la ilusión de vestir solamente esta playera, me voy a preparar muy bien aunque no depende de mí nada más. Quiero estar, tratar de lograr ese sueño que tengo, si Dios me lo permite, defender solamente esta playera que espero poder portar muchos años más”.

La mejor forma de agradecerle a la directiva que lo mantengan en los planes, es cumpliendo cabalmente en cada encuentro, entrega al cien acompañada de resultados deportivos grupal e individual.

AJ