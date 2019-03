Jesús Godínez se reincorpora a prácticas con Chivas

El Guadalajara, en medio de la crisis por los malos resultados y dos derrotas consecutivas ante el América, vio el regreso de Jesús Godínez.

El delantero estuvo ausente poco más de tres semanas, por una lesión en la pierna derecha, y estará disponible para el técnico José Cardozo durante la fecha FIFA, donde el próximo sábado el Rebaño se medirá al Zacatepec.

"Estoy contento primeramente por poder regresar a los entrenamientos, se había retrasado un poco mi recuperación pero afortunadamente me siento mejor y esta semana ya empecé a trabajar al parejo del grupo, me siento motivado, ya extrañaba las canchas, aunque luego de cualquier lesión empiezas poco a poco y he tratado de llevar las cosas con calma", dijo Godínez, luego de trabajar al parejo de sus compañeros.

Los rojiblancos marchan en el undécimo lugar del Clausura 2019, con 15 puntos (cuatro ganados, tres empatados y cuatro perdidos).

"Tengo 15 días para recuperarme totalmente para seguir en la competencia interna, ojalá pueda tener minutos en el partido amistoso en Zacatepec", resaltó el atacante.

Godínez no ha disputado ningún partido del presente certamen de Liga, pero sí tres de Copa MX (148 minutos). En el Apertura 2018, el jugador de 22 años disputó 15 partidos (cuatro de titular).

"Cada uno de mis compañeros trata de aportar lo que le toca al grupo, en mi posición hay que hacer goles y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para colaborar a que vengan mejores resultados, sé que va ser difícil el cierre del torneo", concluyó el tapatío.

El Guadalajara enfrentará en un amistoso al Zacatepec este sábado, en el estadio Agustín "Coruco" Díaz, recinto que no visita desde hace cuatro años y medio; reanuda actividad de Liga MX contra los Pumas de la UNAM, por la fecha 12, en el Olímpico Universitario (31 de marzo).

