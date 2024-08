Si algo tienen en común Rafael Márquez y Javier Aguirre es que su carrera futbolística se consolidó fuera de México. El “Káiser”, emigró desde muy joven al futbol europeo para construir una envidiable trayectoria con el Mónaco y el Barcelona; mientras que, “Vasco” destacó como director técnico con los clubes del Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca para consolidarse como un codiciado estratega mexicano.

Pero a pesar de encontrar su mayor fortuna lejos de su tierra natal, otra cosa que los une en la actualidad es su inmenso amor por el país azteca, mismo que los llevó a dar el sí para tomar las riendas de la Selección Mexicana y enfrentar uno de los retos más difíciles de su vida.

“Es un nuevo reto, soy orgullosamente mexicano, cada que mi país me necesite estaré ahí. Me ilusiona mucho que se están haciendo bien las cosas. Rafa Márquez lleva siendo él desde que se fue al Mónaco como un niño. ¿Tú crees que podríamos decirle que no a México en este momento? No lo puedes dejar pasar, es algo que sueñas. Si esto genera ilusión y cierta estabilidad, bienvenidos, somos dos personas concretas, merecemos el beneficio de la duda”, expuso Aguirre.

Por su parte, Márquez dijo sentirse muy ilusionado por ser parte del proceso mundialista y espera regresarle algunas alegrías a la Selección. Además, de que esta decisión también la tomó con proyección al futuro donde se ve siendo estratega absoluto del Tri, pero también espera volver con el Barcelona.

"Un mundial en nuestra casa claro que me ilusiona, vamos a trabajar bien para el próximo ciclo mundialista tener las riendas del proyecto. Feliz de devolverle muchas cosas a la selección, esperando que sea un gran éxito.”

“No es pensar solamente en este proceso, es pensar en el siguiente, entre mis objetivos está ser el estratega de la Selección Nacional y algún día regresar también a Barcelona”, manifestó Rafael.

