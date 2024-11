Javier Aguirre pide partidos fuera de México

Tras la contundente victoria de México por 4-0 sobre Honduras en el estadio Nemesio Díez, Javier "Vasco" Aguirre, técnico del Tricolor, expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadores. Sin embargo, el estratega subrayó que el verdadero reto está en preparar al equipo para las condiciones de presión y exigencia que enfrentarán en el Mundial de 2026.

"Jugamos muy bien, estoy satisfecho con la actuación. Pero les he pedido a Duilio Davino y a la Federación que nos consigan partidos fuera de México y Estados Unidos. Necesitamos exponernos a ambientes de mayor presión para evaluar cómo reaccionan los jugadores tanto dentro como fuera del campo", comentó Aguirre.

El técnico reconoció que, aunque el Mundial será en casa, el equipo debe probarse en contextos más adversos para fortalecerse. "No solo es cuestión de manejar la pelota, también hay que saber comportarse ante circunstancias difíciles. Este tipo de pruebas son esenciales", agregó.

Aguirre también habló sobre su carácter apasionado en la línea de banda, admitiendo haber perdido la cabeza en el pasado. "He pagado por ello y no estoy orgulloso de mi conducta. Soy autocrítico e intento mejorar cada día. Lo que sí controlo es el comportamiento de mis jugadores, y siempre les pido respeto y prudencia", señaló.

En cuanto a las críticas que ha recibido como técnico, Aguirre fue claro: "No vine aquí a callar bocas. Mi trabajo es que el equipo juegue mejor. La crítica la entiendo y la proceso, pero no me influye para tomar decisiones".