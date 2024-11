No obstante la derrota a manos de Honduras por 2-0 en San Pedro Sula, la integridad física de los mexicanos estuvo en riesgo al final del encuentro, sobre todo del director técnico Javier “Vasco” Aguirre, quien, al finalizar el encuentro, recibió un botellazo y tuvo que ser retirado con la cara tinta en sangre.

Esto sucedió luego de que el timonel fuera impactado con una lata de cerveza la cual fue arrojada directamente hacia él desde la tribuna del Estadio General Francisco Morazán.

Al final del juego, el propio Javier Aguirre minimizó el hecho, declarando que para él, esto “es futbol y yo creo que el cauce del partido fue limpio, ellos merecieron ganar. Estuvieron mejor que nosotros en las áreas. No me queda más que felicitarlos”, indicó. “Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme”.

Durante prácticamente todo el partido, la tribuna que se encontraba justo detrás de la banca mexicana, se metió con el timonel azteca, lo insultó, le arrojó objetos y de paso el propio “Vasco” les llegó a responder con insultos y señas, por lo que los ánimos siempre estuvieron calientes.

Pero el ambiente hostil en contra del Tricolor no fue solo con Aguirre, sino que un jugador que sufrió durante todo el encuentro fue César “Chino” Huerta, abucheado cada que tocaba el balón, insultado cuando se acercaba a la banda y golpeado en cuanto había oportunidad por cualquier jugador catracho.

El “Vasco” reiteró que confía en sus jugadores de cara al partido de vuelta, el cual será el próximo martes en Toluca, en donde “Hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación”.

IMAGO7

MF