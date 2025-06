Javier Aguirre, con una gran duda en su lista para el Mundial 2026

Faltando exactamente un año para que dé inicio la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre tiene candidatos para casi todas las posiciones, sin embargo, aún está indeciso de quién debe ocupar el lateral derecho. “No lo tengo claro en la lateral derecha. Busco cuates que tengan fortaleza mental y calidad. De estos laterales derechos, no lo tengo claro, en otras posiciones sí”, se sinceró.

El Vasco ya tenía la decisión de quién tomaría ese lugar y sería Rodrigo Huescas, el jugador del Copenhague de Dinamarca. Sin embargo, el futbolista mexicano enfrentó una condena en prisión por manejar a exceso de velocidad, situación que también lo dejó fuera de la Copa Oro 2025.

“Le dije que en este momento no aplicaba para ser jugador de Selección Nacional por temas extra futbolísticos. Intento ser congruente. He pedido seriedad 365 días, las 24 horas, los siete días de la semana. Tenemos que predicar con el ejemplo. No hizo nada grave, a mí me han multado en España por exceso de velocidad, pero las leyes son las leyes y hay que respetarlas”, mencionó Aguirre.

Ante la falta de Huesca en el equipo, el Vasco puso a prueba a siete futbolistas para que ocuparan su lugar. Por ejemplo, en el último partido previo a la Copa Oro, intentó con Jorge Sánchez por la lateral derecha y un juego antes habría puesto a Emilio Lara. Además, también habría probado con Alan Mozo, Julián Araujo, José Ramírez, Israel Reyes y José Castillo, sin lograr una satisfacción.

¿Qué jugadores estarán en las demás posiciones?

Los jugadores que Javier Aguirre ya tiene definidos para el Mundial 2026, serían Ochoa, Malagón y el Tala Rangel en el arco. En la defensa se encontrarán César Montes y Johan Vásquez , los cuáles se han convertido en jugadores indiscutibles.

Por otro lado, en el mediocampo, Edson Álvarez se ha ganado la confianza del director técnico junto con Erick Lira. En el ataque estará el delantero Raúl Jiménez, el cual se ha ganado su lugar de nuevo en la selección. Además, futbolistas como César Huerta y Alexis Vega han atraído la atención del Vasco, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

