Jair Pereira quiere ganarle a Chivas

Para Jair Pereira es especial encontrarse con el Guadalajara, aunque admite que también le duele la forma en que salió del Rebaño.

"No fueron las formas o la manera en que me hubieran gustado salir, pero no depende de uno sino de terceras personas, que son las que opinan si quieren que te quedes en la institución", criticó el defensa del Querétaro.

Con los Gallos Blancos, Pereira acumula 13 partidos -todos de titular-, además aplaudió la labor del estratega Víctor Vucetich.

"El cuerpo técnico, bien, y Víctor es un gran entrenador, te hace crecer. Estoy muy contento con el equipo, me arropó de buena forma, es gran club que me sorprendió desde el primer momento: el apoyo de su afición. Me lo imaginaba de otra forma. Vucetich es un técnico que sabe manejar al equipo y pone claro su forma de juego", agregó el defensa central.

Sobre mirar al Rebaño, pero de adversario, Pereira indicó que su prioridad es ganar el duelo, para clasificar con una mejor posición a la Fiesta Grande.

"Tres puntos que nos vamos a jugar, para ponernos en mejores posiciones, se viene la Liguilla, hay que enfocarnos en asegurar el pase. Siempre será un juego especial, lo que me tocó vivir, por su afición que quiero mucho, porque durante casi cinco años y medio defendí la playera de chivas", concluyó Jair, quien está cerca de disputar su novena Liguilla.

