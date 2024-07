A pesar del ridículo monumental que significó la eliminación del Tricolor en fase de grupos de la Copa América, todo indica que Jaime Lozano seguirá al frente del proyecto deportivo de cara al Mundial 2026, según informó Duilio Davino, director deportivo de Selecciones nacionales varoniles.

“Comentarles que salí con Jaime Lozano a la conferencia de prensa, pero por reglas de Conmebol no podría salir, pero era nada más para que vieran que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa para el Mundial de 2026 como lo habíamos comentado”, comentó el directivo.

Dijo estar triste por la eliminación, pero el directivo careció de todo tipo de autocrítica, señalando que para él, hubo un avance en cuanto a utilización de jóvenes, intensidad en el terreno de juego y estado físico sobre los rivales, todo al parecer, gracias a Jaime Lozano.

“Estoy muy triste, porque como mexicano me duele que la selección no triunfe y estando en el proyecto, mucho más. Pero, si bien uno de los objetivos no se cumplieron, sí hubo otros que se cumplieron, como que hubieron jugadores jóvenes que pudieron participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud, hay que construir sobre eso”, afirmó.

Lozano empezó en 2023 como técnico interino nombrado por Juan Carlos “Bomba” Rodríguez, alto comisionado de la FMF, y a partir de ahí, no se ha parado de hacer el ridículo a nivel directivo, a pesar de haber ganado la Copa Oro. Jaime fue nombrado técnico de manera oficial de cara al Mundial 2026 y ahora, tras la mediocre actuación en la Copa América, ha sido ratificado.

SV