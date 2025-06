Inicia la Copa Oro 2025 con olor a Mundial

A tan solo un año del arranque de la Copa del Mundo de 2026, el futbol de Selecciones en Norteamérica vive un preámbulo de gran envergadura: la Copa Oro 2025.

A partir de hoy y hasta el 6 de julio, Estados Unidos y Canadá serán la sede de la edición número 18 del torneo más importante a nivel de Selecciones en la región, y lo harán compartiendo protagonismo con el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, también en suelo estadounidense.

Con 16 Selecciones en competencia, 15 de ellas del área y un invitado que es Arabia Saudita, la Copa Oro promete emociones, rivalidades históricas y también una mirada hacia lo que vendrá en 2026.

La inclusión de una Selección asiática no es novedad, ya que en ediciones anteriores desfilaron equipos como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Corea del Sur, todos dejando huella en la historia del certamen. De hecho, Qatar llegó hasta semifinales en 2021 y Corea en 2002.

México, vigente campeón y máximo ganador con nueve títulos, parte nuevamente como favorito, pero no está solo. Estados Unidos, con siete coronas, hará valer su localía; sin embargo, atraviesa una intensa crisis, ya que no ha logrado buenos resultados de la mano de Mauricio Pochettino, además de que no asistirá con sus máximas figuras. Y Canadá, que en 2000 dio la campanada, quiere demostrar que su reciente crecimiento no ha sido casualidad.

El torneo se disputará en 14 estadios distribuidos en 11 áreas metropolitanas, incluyendo cinco inmuebles mundialistas para 2026 y tres sedes debutantes. La logística ya huele a Mundial, y cada partido será una prueba para los equipos que están puliendo sus proyectos rumbo a la cita de 2026.

Con este contexto, la Copa Oro 2025 no será una edición más, representa una suerte de laboratorio competitivo donde veremos a entrenadores experimentar, a figuras consagradas consolidarse y a jóvenes talentos alzar la mano en el escenario más visible del norte del continente.

Para los aficionados, será una oportunidad de oro, literal y metafóricamente, para vivir el futbol de selecciones con la intensidad de una Copa continental, pero con la vista puesta en el horizonte más ambicioso: la Copa Mundial 2026. El camino ya comenzó.

Estadios sede

México, con la obligación de ganar

En medio de la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos, la Selección mexicana de futbol se prepara para disputar uno de los torneos que más domina en el mundo, la Copa Oro y será hoy cuando arranque su participación cuando se mida a la debutante República Dominicana.

El partido comenzará en punto de las 20:15 horas, tiempo del Centro de México, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, zona conurbada de Los Ángeles, y en donde no se espera una entrada espectacular como se tiene la costumbre, ya que la venta de boletos no ha sido la esperada. Incluso, la reventa ha bajado sus precios con tal de que la afición mexicana o dominicana asista a la inauguración del torneo de la Concacaf a nivel de selecciones.

Además, el partido entre mexicanos y dominicanos será el primero que se suscite a nivel de selecciones de futbol mayor, nunca antes se han visto las caras, ni en eliminatorias, ni en partidos amistosos, ni en Copa Oro, por lo tanto, si hay un equipo obligado a ganar, golear y gustar, ese es México; cualquier otro resultado sería motivo de críticas y molestia por parte de los aficionados.

Así, el Tricolor arranca su andar en esta Copa Oro con la obligación de ganarla, como lo hicieron en la edición pasada en donde derrotaron a Panamá en la final, y con lo cual arrancan con la preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026 a un año de su inauguración.

Grupos

Grupo A

México

Surinam

República Dominicana

Costa Rica

Grupo B

Canadá

Honduras

El Salvador

Curazao

Grupo C

Panamá

Jamaica

Guatemala

Guadalupe

Grupo D

Estados Unidos

Haití

Trinidad y Tobago

Arabia Saudita

Fechas de la Copa Oro

Fase de grupos: del 14 al 24 de junio

Cuartos de Final: del 28 al 29 de junio

Semifinales: 2 de julio

Final: 6 de julio

Transmisión de los partidos

Los derechos de televisión de la Copa Oro para la República Mexicana los tiene en su totalidad la plataforma streaming ViX Premium, sin embargo los partidos de la Selección mexicana, tanto en la fase de grupos, como en instancias definitivas, se podrán ver en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, así como TUDN en televisión por cable.