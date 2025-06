El defensor y capitán del Atlas, Martín Nervo, terminó su etapa como futbolista del equipo rojinegro después de 222 encuentros portando la casaca de los Zorros.

El “Tincho” se despidió de la institución en compañía de su familia, compañeros de equipo y cuerpo técnico en una emotiva conferencia de prensa. En este espacio reveló que su salida lo tomó por sorpresa, ya que no fue como él lo esperaba.

“Que la decisión la ha tomado la directiva, yo no. A mí también me tomó por sorpresa, me lo comunicó Aníbal Fájer. Yo también tenía pensado finalizar mi contrato, eso era lo que estaba en mi cabeza. Pero el por qué, no lo sé, porque no fue mi decisión, ni tampoco es tan importante para mí saber el por qué. Tomaron la determinación, me dijeron que era así, que no había vuelta atrás”, señaló.

El capitán le fue entregada una camiseta del Atlas en compañía de su familia con la leyenda “Hi2tórico”. Además, también recibió un reconocimiento de los capitanes del equipo, donde entre lágrimas y de manera emotiva, enfatizó que las formas de su salida pudieron ser mejores.

“La verdad, no fue como yo lo esperaba cerrar este ciclo, que se incluye así, de esta manera. Siento que hay formas mejores. En definitiva, se dio así. Y tenía dos caminos: enojarme o darle para adelante y pensar en lo que viene. Sí, es triste irse así de un club en el que estuve mucho tiempo y he vivido cosas maravillosas, pero en definitiva, también va a formar parte de mi fortaleza”, agregó.

Al final, después de recibir mensajes de excompañeros del Atlas y del presidente Aníbal Fájer, el ganador de dos títulos de liga con el cuadro rojinegro enfatizó que ahora será un seguidor más de los “Zorros”, pues la relación entre el club y él será un amor para toda la vida.

“Ahora hay un aficionado más del otro lado. Entonces, Atlas y Martín Nervo va a ser un amor para toda la vida, eso te lo aseguro, y eso no lo va a cambiar nadie. Estoy totalmente agradecido con la gente, me han brindado años maravillosos.

“Yo ya gané, ahí me di cuenta de que gané. Así que me voy, me voy feliz, feliz por todos estos años. Y nada, si queda un momento, voy a volver. Entonces, me voy feliz, me voy tranquilo. Siempre lo he dado todo, en todo sentido, y eso es lo que más importa al final del camino”, concluyó.

