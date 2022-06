Ian Aguilera, un piloto en busca de la Fórmula Uno

Las páginas del automovilismo en México son cada vez más grandes. Actualmente Sergio "Checo" Pérez, Daniel Suárez y Patricio O'ward son los pilotos que están poniendo la bandera de México en lo más alto, pero también están inspirando a una generación a seguir sus sueños sin importar el costo.

Ese es el caso de Ian Aguilera, un tapatío que a sus quince años ha dejado su casa, sus amigos, su país y a su familia para ponerse detrás de un volante y arriba del podio.

El romance de Ian con el automovilismo comenzó a los cuatro años de edad, gracias a un regalo muy especial que le hizo Sergio, su papá:

"Desde chiquito me gustan las carreras. Mi papá corría Go-Karts y un día, cuando tenía cuatro años, me compró uno para ver si me gustaba".

Aunque confiesa que en sus primeras vueltas "sufrió" también experimentó una sensación que lo hizo buscar más "entonces seguí hasta que me empezó a gustar y luego ya no me quería bajar".

Pero permanecer sobre su auto, implicaba también el hacer otros sacrificios, entre ellos el dejar a su familia:

"Cuando tenía 13 años tuve que dejas a mi familia y vivir solo en un internado, para hacer lo que me gusta. Ese es uno de los sacrificios. Mucho de tu tiempo libre tienes que ponerlo a entrenar física y mentalmente en el carro, pero si te gusta lo que haces, no te molesta".

El trabajo de Ian comenzó desde que era un niño compitiendo en los circuitos nacionales de Karting, pero pronto se dieron cuenta que esto no bastaba. En el 2017, se integra a competencias a nivel internacional en Estados Unidos donde se encuentra con más rivales y un mejor nivel.

"El kartismo mexicano no estaba en un nivel tan alto en ese momento, ha subido, pero no lo puedes comparar con Europa. Tienes el doble de pilotos y la mayoría son de un nivel muy alto".

Su talento, habilidad y sus triunfos lo colocaron en el radar del equipo de Karting de Checo Pérez, manejado por el también piloto, Toño Pérez. El trabajo realizado por Aguilera dentro del equipo lo acercó a la Escudería Telmex:

"Ya llevo cinco años con escudería Telmex y entré cuando iniciaron el equipo de Checo Pérez Karting Team. Fuimos seleccionados para entrar y nos han dado todo el apoyo desde ahí".

Sin embargo, aunque contar con el respaldo de la escudería ha sido de gran ayuda para él, aún requiere conseguir más apoyos pues el automovilismo es un deporte caro:

"Necesitas concentrarte porque no puedes decir 'hoy no voy a entrenar tan bien' porque es mucho dinero el que estás gastando y tienes que estar concentrado y dar el cien".

Aunque reconoce que tener la exposición de O'Ward y Pérez facilita un poco el camino:

"Está el caso de Checo, tienes a Pato que les va muy bien. La verdad es que en todos los países es muy difícil el tema de los patrocinadores porque es un deporte tan caro, que tienen que ver algo dentro de ti y ver que sí pueden porque si no (funciona) es mucho dinero".

Sin embargo, poco a poco, ha visto los frutos de su esfuerzo. El pasado 29 de mayo, el tapatío se coronó en el cierre del Ginetta Championship en Thruxton.

"Fue un fin de semana complicado hasta ese punto porque, en calificación hicimos un buen trabajo. Hicimos el espacio perfecto para agarrar la succión, en la primera carrera tuvimos una complicada con dos choques, en la segunda lo dejamos atrás. Empecé cuarto, fui rebasando hasta que llegué a la posición".

Después de esta victoria, tiene claro que su objetivo es el mantenerse en el podio y seguir su camino hacia la Fórmula Uno.

Por lo pronto estará regresando a Inglaterra para retomar sus entrenamientos:

"Pronto vamos a estar entrenando en F4 y otros carros y al final quiero hacer el Winter Series en Asia, que es de F4 y competir en la F4 española e italiana."

Aunque en el caso de Ian no todo es velocidad, también son estudios.

Consciente de lo complicado que es conseguir un asiento de las categorías del automovilismo, sin dudar en ningún momento de su talento, Ian ha combinado sus estudios con sus entrenamientos y está preparado con un "Plan B" en caso de ser necesario:

"La escuela es muy importante para mí, porque si las carreras no funcionan quiero tener un plan b. Estudiar, tener un negocio, porque si no termino la escuela y las carreras no funcionan, no quiero estar sentado sin hacer nada".

Aunque confía en llegar a la máxima categoría del automovilismo, tiene claro que en caso de no ser piloto, siempre buscará estar en el deporte que ama, como entrenador o como ingeniero, pero cerca de las pistas.