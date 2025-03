Luis Malagón encaró a David Faitelson y Andrés Vaca por sus comentarios

La noche de este domingo la Selección Mexicana consiguió su primer título en la Liga de Naciones de la Concacaf luego de no coronarse en las primeras tres ediciones de este torneo, mismas en las que Estados Unidos alzó el trofeo.

Los Aztecas derrotaron a la Selección de Panamá dos goles a uno de la mano de Raúl Jiménez quien anotó los cuatro goles que México marcó en las Semifinales y la Final, con un doblete en cada partido. Para así coronarse campeón en un Estadio SoFi de Inglewood completamente lleno.

De esta manera, Javier Aguirre consiguió su segundo título con México y se convirtió en campeón del Final Four, algo que sus tres antecesores (Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano) no pudieron.

Por tal motivo, el resultado en el inmueble californiano terminó siendo más que importante, sobre todo porque el proyecto del Vasco logra ganar confianza de cara a la próxima Copa del Mundo.

Tras convertirse en campeón con la Selección Mexicana por primera ocasión, Luis Malagón platicó sobre sus sensaciones, sobre todo luego de que recibió cierta presión por parte de David Faitelson y Andrés Vaca.

"Es mi primer título en Selección Mayor y es una emoción muy grande, estoy contento. Me dan más ganas de seguir aprendiendo, mejorar muchas cosas y seguir en ascenso", declaró para los micrófonos de TUDN.

Además, decidió reclamar directamente a los dos periodistas por las críticas que lanzaron antes de la final entre México y Panamá. El narrador deportivo había realizado un contundente comentario sobre su puesto como titular para la próxima Copa del Mundo.

"Tengo la sensación de que Luis Ángel Malagón está a un error importante de que Javier Aguirre elija al Tala Rangel para el Mundial", señaló Andrés Vaca.

Luego, durante la transmisión del programa Línea de 4, lo volvió a cuestionar sobre lo que siente cada vez que juega un partido con el Tricolor. "El arco de la selección es uno de los más competidos y uno de los puestos más deseados, ¿sientes presión cuando saltas a la cancha y defiendes el arco?", preguntó Vaca.

Malagón no dudó y le reclamó directamente sobre la que había mencionado, por lo que los miembros de Televisa soltaron las risas.

"Sí vi tu podcast, güey, con David en la mañana, dije no ma… la mufota, qué bueno que me quiere. Es un tema lindo porque en la selección siempre va a haber competencia, agradezco la confianza. Agradecerle a la vida y a Vaca porque me mufaron" , bromeó el arquero del América, tomando las criticas de manera tranquila.

