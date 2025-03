Hugo Sánchez manda emotivo mensaje a Guillermo Ochoa

Javier Aguirre, estratega de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista final de convocados para enfrentar a Canadá en la semifinal de la Concacaf Nations League. Una lista en la que no apareció el guardameta Guillermo Ochoa, quien luego de tener varios problemas en el futbol de Portugal, no fue considerado por el cuerpo técnico para el importante duelo.

Esto deja muchas dudas sobre su continuidad en el arco del Tricolor, con miras a la Copa del Mundo de 2026, edición en la que alcanzaría su sexta participación.

La ausencia del ex jugador del América generó reacciones, una de las más importantes la realizada por Hugo Sánchez, histórico jugador del Real Madrid, quien se mostró sorprendido por lo ocurrido, dedicando elogios a la carrera de Ochoa y pidiendo a Javier Aguirre hablar con el portero para tenerlo dentro del equipo nacional.

" Yo echo de menos a Memo Ochoa, es algo especial, siento que es un símbolo del futbol mexicano y creo que Javier debió haber hablado con él. Si no, yo sí hubiese hablado con Memo, y yo estaría considerándolo, pensado estar en el Mundial ", señaló.

¿Guillermo Ochoa será convocado a su sexta Copa del Mundo?

"Que él no lo considere, ya lo veremos, pero dejar a Memo en el olvido me parece no agradable, sobre todo por el curriculum de lo que significa México en las copas del mundo. Tener un mexicano con seis mundiales. Como en su momento fue la 'Tota' Carvajal. El cinco copas, pues el que Memo Ochoa esté en seis copas del mundo me parece interesante de cara al mundo futbolístico ", mencionó en un programa de ESPN.

Sánchez, quien vivió grandes momentos en su carrera, aprovechó la oportunidad y también habló sobre Henry Martín, atacante que también no fue tomado en cuenta, en ese caso pidiendo mayor reconocimiento para el delantero mexicano.

" Si Henry Martín se quedó en México y no fue a Europa, es para ser valorado y tomado más en cuenta. Si ahora no está convocado, siento que no se le está valorando . Creo que Henry está mostrando su liderazgo, personalidad como delantero y debe de estar en la Selección", finalizó.

Con información de SUN

MBV