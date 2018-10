Hoyos cambiaría los récords por el título

El hecho de que Atlas sea último en la tabla general con sólo cinco puntos en 11 fechas, que apenas hayan conseguido su primer triunfo en la Liga MX y que tengan sólo tres goles en todo el Apertura 2018, no le quita el sueño al director técnico rojinegro Ángel Guillermo Hoyos, quien señaló que si le dicen que el próximo año saldrá campeón, pero a cambio tiene que superar todos los récords negativos en este certamen, con gusto lo aceptaría.

"Si llega a suceder así y me ponen y me dicen, vas a salir último, vas a batir todos los récords en contra pero el siguiente año puedes ser campeón, yo lo firmo. Si viene una realidad mejor, y tengo una fe que no me permite ser destructivo sino ser optimista", recalcó el timonel argentino del Atlas, quien a raíz del triunfo del pasado viernes ante Toluca ya nota un cambio importante en cuestión anímica con su equipo.

"Hay superación de cosas en lo que vemos. No solo manifiesta en un campo de juego sino dentro de lo que nosotros vivimos día a día eso es el camino a la esperanza de que al fondo hay una luz muy grande", confirmó.

Al torneo le quedan seis jornadas para terminar su fase regular y a los Zorros les restan partidos ante rivales como Santos Laguna, Veracruz, Necaxa, León, Pachuca y Rayados de Monterrey, rivales que luchan por clasificar a la Liguilla, con excepción de los Tiburones, que están en igualdad de circunstancias que Atlas, peleando por no ser el último de la clasificación general.

"Hay que seguir, tenemos seis jornadas más y realmente son jornadas importantes para tratar de seguir sumando y hacerlo más sólido. Poder arrancar lo que es la pretemporada con unos niveles físicos y técnicos a lo que corresponde en la competencia", dijo Guillermo Hoyos.

JM