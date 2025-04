Hirving el 'Chucky' Lozano prefiere jugar la Copa Oro que el Mundial de Clubes

Los torneos internacionales como la Copa Oro y el Mundial de Clubes se jugarán este mismo verano, por lo que algunos jugadores tendrían que tomar la decisión sobre qué torneo disputar.

En el verano, el delantero del San Diego FC de la Major League Soccer, aspira a ser llamado por la Selección Mexicana que participará en la Copa Oro. Pero si no le alcanza para eso no ve con malos ojos el reforzar a sus queridos Tuzos del Pachuca, su alma mater, en el Mundial de Clubes.

"Si me dan la oportunidad, prefiero ir a la Copa Oro, saben que a mí me encanta estar con la Selección Mexicana y espero que me tomen en cuenta, aunque para eso primero tengo que estar bien con mi equipo". declaró el exjugador del Napoli.

En la Copa Oro, que se desarrollará como es costumbre en los Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio, el Tricolor al mando de Javier Aguirre compartirá grupo, el A, con Costa Rica, Surinam y República Dominicana. Pero en caso de que el "Vasco", Javier Aguirre, técnico nacional, no llame a Hirving Lozano a la Copa Oro, no le sabría mal reforzar al Pachuca en el Mundial de Clubes.

Los Tuzos, club de donde salió el "Chucky", jugará en este torneo en el Grupo H, donde tendrá como rivales nada menos que al Real Madrid, Al-Hilal y Salzburgo. "Si se puede ir al Mundial de Clubes, adelante. No lo veo nada mal", dijo el delantero mexicano.

La competición, que también se jugará en Estados Unidos, se desarrollará del 15 de junio al 15 de julio de este 2025.

En caso de que Lozano pudiera ser llamado por el club que lo debutó como jugador en primera división, declaró que primero tendrían que acercarse con su nuevo equipo para poder concretar el préstamo.

"Pero antes que nada deben de hablar con mi equipo (el San Diego FC), a ellos me debo y estaremos jugando varios partidos en esos tiempos", concluyó el goleador mexicano.

