Chivas vs Pumas: Dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Tras el primer día de actividad de la Liga MX Femenil —con los partidos de Atlas vs Pachuca y Juárez vs América—, llegó la hora de dar comienzo a los Cuartos de final, y el primer partido en disputarse uno de los dos encuentros será Chivas vs Pumas.

Recordemos que en las competencias femeniles, no hay Play-In como es en el caso de la Liga MX varonil. En la liga femenil hay un pase directo a los enfrentamientos de los ocho equipos mejores calificados durante las 17 jornadas.

Sin embargo, lo que destaca al partido de esta jornada es que será entre dos de las casas más tradicionales de México: Pumas de la UNAM y Chivas de Guadalajara.

¿Dónde ver en vivo Pumas vs Chivas en Cuartos de Final?

Los partidos de ida en los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil se jugarán de la siguiente manera este jueves, 24 de abril:

El inicio del partido Chivas (6) vs. Pumas (3) será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio AKRON, en Zapopan, Jalisco. La transmisión será vía Chivas TV y FOX Sports.

Por su parte, las vueltas de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil tendrán sus respectivos partidos el próximo domingo 27 de abril.

Desde temprano, el juego entre Pumas vs Chivas del próximo (la fecha del juego de vuelta) dará inicio en el corazón de la Ciudad Universitaria de la UNAM; durante la noche, seguirá el duelo Rayadas de Monterrey vs Tigres en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Por último, solamente queda enfatizar que la tabla general de la Liga MX Femenil en el Clausura 2025 terminó de la siguiente manera:

América - 41 puntos

Pachuca - 38 puntos

Pumas UNAM - 37 puntos

Monterrey - 33 puntos

Tigres UANL - 31 puntos

Chivas - 30 puntos

Atlas - 28 puntos

FC Juárez - 26 puntos

