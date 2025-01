Hijo de Julio César Chávez hace fuerte acusación contra su madrastra

Mientras Omar Chávez entrena para su combate contra Misael Rivera el próximo sábado 25 de enero en San Luis Potosí, hace fuertes declaraciones familiares.

Todo comenzó con la serie disponible en Disney+, la cual trata de la vida de la familia de boxeadores y donde se desahogó de sus problemas; por esta razón se le fue cuestionado.

Omar Chávez acusa a la esposa de Julio César Chávez

Fue en la conferencia de prensa para su pelea contra El Chino Rodríguez donde el hijo de Julio César Chávez, Omar Chávez, acusó a la esposa de su papá de amenaza de muerte.

“La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible y yo ya estoy cansado de eso, la verdad. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte y yo ya estoy harto de eso. Yo ya no quiero saber nada de eso. Quiero enfocarme en mi deporte, pero siempre ella me hace la vida imposible”, dijo.

“Ella como que me tiene envidia a mí. Por medio de su gente siempre me está haciendo cosas… ya basta. Que se enfoque en sus cosas, que deje de manipular a mi papá para que se meta conmigo y luego me ande internando o algo así. Me tiene cansado ese tema. Quiero estar enfocado en mi deporte” , externó el apodado Bussinesman.

Además de los problemas que tiene con su madrastra , Omar Chávez también expresó su inconformidad con la serie de Los Chávez por cómo lo reflejan, tal y como lo externó su hermano Julio César Chávez Jr.

“Yo la serie de Los Chávez no la miro por el hecho de que la mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible. No sabía que iba a salir en la serie y me pusieron hasta de enemigo de Nicole (su hermana), y no lo soy. Yo le deseo el bien a ella, pero yo me enfoco en lo mío” , dijo Omar.

