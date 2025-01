Padre de David Benavidez crítica posible pelea de Canelo Álvarez con Crawford

Hace algunos días "Canelo" viajó a Londres para recibir el reconocimiento del "Boxeador del año" y después de esto, pudimos ver una foto del jugador junto el jeque Turki Alalshikh, y por su parte Terence Crawford también mostró una foto con Alalshikh, lo que volvió a encender los rumores de una confrontación de estos dos boxeadores en el ring.

Este encuentro es muy emocionante y esperado por muchos seguidores de los boxeadores y fanáticos del deporte, sin embargo causa muchas polémicas, debido a la diferencia de categoría que tienen los jugadores, ya que Crawford se encuentra en el peso superwelter y "Canelo" se encuentra en peso supermediano, dos divisiones más.

Te puede interesar: Canelo Álvarez ya tendría acuerdo para una de las peleas más importante del año

José Benavidez Sr. dio su opinión sobre la posible pelea

Debido a la diferencia de peso entre los dos jugadores José Benavidez dio su opinión en una entrevista en YouTube, en el canal de San Zittel y menciona lo siguiente "No creo que Crawford pueda vencer a Canelo, Crawford es un tipo pequeño... lo respeto mucho, es un muy buen boxeador en su peso... honestamente no me importa esta pelea, es un circo, ya sabemos quien va a ganar, pero cualquier cosa puede pasar en el ring, tal vez Canelo pueda doblar su rodilla o romperse una mano, no tiene sentido, Canelo es muy grande para Crawford"

También en la entrevista se preguntó a Benavidez Sr. sobre el tema de las negociaciones de la pelea de Saúl Álvarez con su hijo David Benavidez y comentó que "Canelo" solicitó una bolsa de 200 millones, a lo que José Sr. mencionó "De ninguna manera aceptará una pelea con David Benavidez, porque él lo sabe, está pidiendo 200 millones... está asustado... él sabe que David le puede dar problemas y tal vez perder ante él"

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS