Higuera necesitaba marketing: Rodolfo Pizarro

Rodolfo Pizarro está concentrado en ser un elemento indispensable con el Miami, para que el técnico de la Selección mexicana Gerardo Martino, lo tenga como un infaltable en sus convocatorias en el 2021, cuando todo se normalice y tenga actividad el “Tri” mayor.

El volante ofensivo, campeón con Pachuca, Chivas y el Monterrey, se dio tiempo de charlar con Líderes del Rebaño, donde aseguró que algún regresará al conjunto tapatío para volver a ser campeón, aunque por lo pronto no quiere que esta seguidilla de títulos en los equipos que ha estado se corte, por lo que espera al final del torneo en la MLS, esté festejando un campeonato más.

En esta espera para que se reanude el futbol en el mundo se han dado episodios interesantes en redes sociales, en uno de tantos polémicos mensajes en Twitter, José Luis Higuera fue protagonista, pero metió al baile a Pizarro, quien aseguró que el ex directivo rojiblanco, necesitó algo de publicidad para que se hablara de él.

“Al final todos necesitamos cierto marketing para que sigan hablando de nosotros, así es el show”.

Recordó Pizarro que todo esto tiene un trasfondo, porque él no se quería ir de Chivas y hasta preparó un discurso, para cuando llegara el momento de sentarse con Higuera y en su momento Francisco Gabriel de Anda, pero no le dieron tiempo de nada.

“Antes de que yo dijera todo me dijeron que no entraba en planes, que no contaban conmigo en la temporada y que ya no contaban conmigo en el equipo. Tampoco vas a estar en un lugar donde ya no te quieren, pero no me dejaron decir nada”.

Pizarro no le da importancia al protagonismo que por momentos quiere tener Higuera, prefiere voltear a ver lo bueno que le dejó su estancia en el redil, el cariño que recibe en la calle de parte de los aficionados que se encuentra, como los niños.

“Creo que el que te admiren, que te admiren los niños, es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un futbolista”.

