Héctor Pulido desmiente a Javier "Gato" Vargas

El portero de la Selección Mexicana de Futbol en 1968, Javier "Gato" Vargas, mencionó en una entrevista que el Tricolor se había dejado ganar en los duelos frente a Bulgaria y Japón.

"Quién sabe si él se dejó ganar, pero no es cierto, nadie se prestaría a perder una medalla, uno va con gusto a la Selección"

El ex arquero de Atlas, que representó a México en los Juegos Olímpicos de México 1968, dijo en una entrevista para el periodista Pedro Antonio Flores que los partidos frente a Bulgaria y Japón los habían perdido a propósito después de la falta de pagos por parte de algunos directivos; sin embargo, su compañero de aquella selección, Héctor Pulido desmintió al portero y afirmó que como seleccionado "nunca me prestaría a ese tipo de cosas".

"Quién sabe si él (Javier 'Gato' Vargas) se dejó ganar, pero no es cierto, nadie se prestaría a perder una medalla, uno va con gusto a la Selección", mencionó Héctor Pulido en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Por otro lado, el ex futbolista de Cruz Azul mencionó que todo este tema surgió por unas "primas económicas" que algunos futbolistas comenzaron a exigir durante los Juegos Olímpicos; sin embargo, nunca llegaron a pensar en dejarse ganar.

"Todo eso surgió de unas primas económicas que algunos jugadores empezaron a pedir a lo largo del torneo, de ahí surgió esa mentira, después nosotros con gusto fuimos a representar al país y a pelear por otras cosas que lamentablemente no se dieron".

México cayó en semifinales del certamen 3-2 ante Bulgaria y en el duelo por la presea de bronce Japón derrotó al Tricolor 2-0, resultados que no se dieron en el terreno de juego en una competencia donde el anfitrión tenía que buscar ganar a como diera lugar.

"No me prestaría a eso (dejarse ganar) y menos aquí, imagínate en México, en nuestro país, uno quiere ganar lo que sea y más en una competencia de esa magnitud, pero en la cancha no se dieron los resultados", finalizó el ex futbolista de Cruz Azul.

JM