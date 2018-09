Héctor Herrera modela y habla sobre su nueva apariencia

Héctor Herrera, mediocampista del Porto, apareció en la portada digital de la edición latinoamericana de la revista para hombres GQ.

El capitán del Porto narra en el artículo de la revista el "cambio radical" por el que pasó, luego un par de cirugías estéticas que modificaron su apariencia.

Cuando veas el cambio radical de @HHerreramex, no lo vas a creer. Acá todas las fotos que tomamos en exclusiva: https://t.co/WFDSg55wvU pic.twitter.com/E92CjcPGgn — GQ México y Latam (@GQMexico) 27 de septiembre de 2018

El pasado mes de julio el futbolista admitió que se sometió a una rinoplastia y una otoplastia, y ahora afirma sentirse satisfecho con la decisión.

"Me sigo sintiendo la misma persona", explica Herrera en la entrevista. "Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta. Y si no me lo hubiera hecho, también pensaría que era la elección correcta. Estoy tranquilo y feliz".

En la galería fotográfica que acompaña al artículo, el futbolista muestra su nueva apariencia modelando con diferentes atuendos, en el estilo que caracteriza a esa publicación.

RR