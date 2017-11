Hasta pronto, tritón

Ganador de siete medallas de Juegos Paralímpicos, Juan Ignacio Reyes González busca ponerle un punto final de oro a su exitosa carrera deportiva ganando una presea en el Campeonato Mundial de Paranatación 2017, que se disputará del 2 al 7 de diciembre próximos en la Ciudad de México.

“Creo que es momento de cerrar el ciclo y abrir uno nuevo, lo había planeado para Río 2016, pero cuando confirmaron que el Mundial sería en México, pensamos que sería lo mejor. Yo creo que para cualquier deportista, cerrar su carrera en su país, con su gente y todas las personas que lo han apoyado, familia, amigos, es algo muy importante”, opinó el tetracampeón paralímpico de 50 metros dorso S4.

Con 21 años mostrando sus habilidades en la alberca, Juan Ignacio conquistó alrededor de 400 medallas en numerosas competencias internacionales, entre las que destacan Mundiales, Parapanamericanos y Juegos Paralímpicos, estableciendo varios récords del orbe y siendo reconocido con el Premio Nacional de Deportes 2001.

“Como deportista logré todo lo que quise, medallas, récords mundiales, tengo una carrera de la que me puedo sentir orgulloso y contento, satisfecho por todo lo hecho y en ese aspecto estoy tranquilo, a la mejor la única espinita que me quedó es que nunca fui campeón paralímpico en mariposa, fui campeón mundial y parapanamericano, paralímpico no, pero es algo que ya quedó atrás”, compartió.

Para Reyes, también conocido por su dominio del nado con patada de delfín, estilo que comparte con Michael Phelps, la natación fue el medio para salir adelante, tras sufrir de niño la enfermedad del púrpura, que ocasionó que le amputaran sus dos brazos y una pierna.

“La natación es todo en mi vida, me ha dado desde lo material hasta lo espiritual, es algo que me ha dado mucho, claro que será difícil retirarme, pero también hay otros aspectos en la vida que no se deben descuidar”, concluyó el multimedallista paralímpico, parapanamericano y mundial.