Nació en Nayarit, jugó en la NBA y fue figura en España, sin embargo escogió Guadalajara para ponerle fin a su carrera.

La noche de este domingo no fue un día cualquiera para el deporte mexicano, pues dentro de la Arena Astros el histórico Gustavo Ayón dijo adiós a las duelas al disputar su último partido como basquetbolista profesional.

En un juego entre la Selección Nacional y un combinado de los amigos del ex NBA, mismo que terminó con pizarra a favor del combinado mexicano por 75-89, el ex referente del Real Madrid y ex jugador de equipos como los Milwaukee Bucks o los New Orleans Pelicans se entregó frente al público tapatío.

Sabedor de que los aficionados también se le entregaron a él para decirle adiós, Gustavo cerró la noche asegurando que su mayor orgullo como jugador no fue llegar a la NBA o quedar campeón en Europa, sino haber despertado la pasión por el baloncesto entre los aficionados que lo tomaron como un referente.

"(¿Cuál fue tu mayor orgullo?) El poder mover el sentimiento, el poder mover las ilusiones de toda la gente que ama este deporte. Cuando estaba en la selección lo hacía de esta manera, y en mi último día como basquetbolista profesional también lo logré, y estoy muy orgulloso de eso", compartió el ahora ex jugador de 37 años.

Son pocos los invitados a la mesa de Gustavo Ayón, pues dentro del deporte mexicano sólo nombres como el de Horacio Llamas, Eduardo Nájera o en el futuro Juan Toscano aparecerán a la par del "Titán" en la historia del basquetbol nacional, sin embargo hoy la afición tapatía estuvo al lado del legendario pívot para decirle adiós.

JL