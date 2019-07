"Gullit" Peña tiene una semana sin reportar con su club en Polonia

Las polémicas en la carrera de Carlos "Gullit" Peña siguen apareciendo, y es que en Polonia lo acusan de tener casi una semana sin reportarse a la pretemporada de su club, el GKS Tychy, de la segunda división al que llegó en marzo pasado.

Según el portal Football Scotland, el mexicano debió presentarse con el conjunto polaco el jueves pasado, algo que no ha hecho. El ex futbolista de León y Cruz Azul tiene contrato hasta el 30 de junio del 2020, pero esto podría generar que el club rompa su relación con el "Gullit", sin embargo, sus intenciones no son dejarlo ir de forma gratuita.

El mediocampista ha militado en clubes como León, donde vivió su mejor etapa futbolística, Chivas, Rangers de Escocia, Cruz Azul y Necaxa, además de estar en la Selección Mexicana durante el Mundial de Brasil 2014.

GC