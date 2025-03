Neymar en el ojo del huracán: se pierde la semifinal con Santos tras festejar en el Carnaval

El pasado domingo, Santos derrotó dos goles a uno a su archirrival Corinthians en las semifinales del campeonato estatal de Sao Paulo, sin embargo la polémica llegó cuando Neymar se quedó en la banca durante los 90 minutos, ante esto el brasileño declaró que habría presentado una lesión que le impedía tener minutos en el compromiso.

Los avistamientos del exfutbolista del Barcelona en múltiples eventos del Carnaval brasieño han dado pie a fuertes críticas de los aficionados, ya que dos días previos al pasado compromiso, el delantero fue fotografiado en el Sambódromo de Río de Janeiro, sede del desfile de Carnaval.

Neymar, quien regresó a Santos en enero, asistió al desfile de Carnaval apenas horas después de ser sustituido en la segunda mitad de otro partido del campeonato paulista el 2 de marzo debido a una aparente lesión en el muslo izquierdo. Recientemente se recuperó de una rotura de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un año.

Santos no reveló que Neymar tuviera alguna lesión antes de la semifinal del domingo

"Todo lo que quería era estar en el campo y ayudar a mis compañeros de alguna manera" , dijo Neymar en Instagram. "Pero el jueves pasado sentí una molestia que me impidió estar en el campo. Hicimos una prueba esta mañana y terminé sintiéndola de nuevo".

El entrenador de Santos Pedro Caixinha dijo que le pidió a Neymar que se quedara en el banquillo a pesar de la lesión. "Solo era una molestia, pero significaba que no podía participar. Fue mi solicitud y él aceptó acompañar al equipo" , dijo Caixinha en una conferencia de prensa tras la eliminación. "Es un jugador diferente, está iluminado y tiene una energía fantástica. Neymar sufrió mucho por no poder participar en el partido".

Aun así, muchos comentaristas acusaron a Neymar de no centrarse en su carrera, que intenta revivir en el club brasileño tras sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal.

"Eligió el Carnaval en lugar de la semifinal" , dijo el popular comentarista Walter Casagrande Jr. en sus redes sociales. "El comportamiento de Neymar de los últimos cinco, seis años ha vuelto. Cambia el lado profesional por el placer y la diversión".

El presidente de Santos, Marcelo Teixeira, dijo a los medios locales que Neymar fue examinado varias veces entre el viernes y el domingo, y todos los exámenes mostraron que no estaba en condiciones de jugar contra Corinthians. "Es una precaución, entendimos que no debíamos (hacerlo jugar)", dijo Teixeira. "No se trata de la selección nacional, es porque no tenía condiciones (de jugar). Está en un proceso de recuperación. Necesitamos entender eso".

El atacante de 33 años tiene tres goles y tres asistencias en siete partidos con Santos desde su regreso. Esas estadísticas convencieron al seleccionador nacional Dorival Júnior de convocarlo para las eliminatorias de la Copa del Mundo este mes contra Colombia y Argentina.

El próximo partido de Neymar con Santos será probablemente el 29 de marzo, después de la ventana internacional, en la primera fecha de la liga brasileña contra Vasco da Gama. Santos vuelve a la división de honor del país tras su descenso en 2023.

