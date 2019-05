Grupo Orlegi confirma interés por Atlas

Durante el anuncio de que se hace a un lado en la presidencia de Santos Laguna, el todavía presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri confirmó de manera indirecta el interés que hay por adquirir al equipo de futbol de los rojinegros del Atlas. No negó el acercamiento para comprar a los Zorros, aunque sí apuntó que hay más proyectos en puerta para el grupo que representa.

Confirmó que hay siete equipos en donde hay interés de invertir, sin embargo en el caso concreto del Atlas, el ahora ex presidente de Santos Laguna señaló que no se puede anunciar nada, sino hasta que quede todo debidamente firmado ante Federación Mexicana de Futbol y eso se daría hasta que se lleve la Asamblea de Dueños el próximo mes de junio.

"No puedo decir que sí en el tema de Jalisco (con el Atlas), pero tampoco puedo decir que no, porque estamos evaluando oportunidades".

“Hay muchas cosas, hay siete oportunidades sobre la mesa, todas son muy interesantes, las estamos evaluando, no puedo decir que sí en el tema de Jalisco (con el Atlas), pero tampoco puedo decir que no, porque estamos evaluando distintas oportunidades, y como siempre lo hemos hecho aquí, nosotros no anunciamos las cosas cuando no están 100 por ciento hechas, porque luego se puede caer la sopa, pero si ese fuera el caso, lo anunciaremos como debe hacerse, con la responsabilidad que sebe hacerse, hablar más de eso, sería una irresponsabilidad de cualquiera de nosotros”, dijo Alejandro Irarragorri.

El ex presidente lagunero dijo que está totalmente en contra de la multipropiedad, pero “Estamos analizando las opciones que hay. No me gusta la multipropiedad, pero creo que el reto del futbol mexicano hacia adelante es muy grande”, apuntó.

RR