Gronkowski anuncia que regresará con Patriotas en 2018

El ala cerrada de Patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, confirmó este martes que estará de vuelta con la franquicia para disputar la temporada 2018 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Luego de varios meses de especulación en los que no se sabía cual sería el destino del jugador de 28 años, fue el propio Gronkowski quien aseguró estar listo para disputar su novena temporada en la liga y pelear por un título más con los "Pats".

"Me reuní con el entrenador y le informé que estaré de vuelta para la temporada 2018 con los Pats. He estado entrenando para mantenerme en forma y me siento genial. Estoy ansioso por iniciar otro camino hacia un campeonato", aseguró el jugador.

Después de varias lesiones en el cuerpo de receptores la campaña anterior, el originario de Amherst, Nueva York, ayudó a Nueva Inglaterra a llegar al Súper Tazón con mil 84 yardas en 69 recepciones y ocho touchdowns, con promedio de 15.7 yardas por atrapada.

