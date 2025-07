Gonzalo Pineda se sorprende por la reacción de Messi

El debut del Atlas en la Leagues Cup 2025 terminó en decepción. Con una derrota agónica por 2-1 ante el Inter de Miami, el equipo tapatío dejó escapar un punto en los últimos segundos del encuentro disputado en el Chase Stadium, tras una segunda asistencia de Lionel Messi al minuto 96.

Aunque Gonzalo Pineda no utilizó la frase, el entorno rojinegro no tardó en calificar el resultado como una derrota “a lo Atlas”: dolorosa, en los últimos instantes y luego de competir de tú a tú durante casi todo el juego.

Al término del partido, el director técnico del conjunto rojinegro lamentó el desenlace, pero también expresó su sorpresa por la forma en la que Lionel Messi festejó el triunfo, lo que desencadenó una serie de empujones entre jugadores.

“De los roces, me parece normal en el futbol. Hemos tenido la fortuna de jugar a estos niveles, sabemos lo que se siente ganar y perder. Ambos lados están eufóricos, tienen emociones. No somos robots, somos de carne y hueso. Y sí, me sorprendió un poco la alegría de Messi por ganar este partido, alguien que ha ganado tantas cosas. Su festejo fue muy efusivo”, señaló Pineda en conferencia.

El técnico destacó que admira al astro argentino por su juego cerebral y controlado, por lo que su actitud en esta ocasión le resultó inesperada. “Es alguien que admiramos por esa mezcla que guarda en casi todos los momentos del juego, pero creo que son cosas del futbol”, añadió.

Atlas se jugará su permanencia en la Leagues Cup en su siguiente compromiso, sabiendo que no hay margen de error si quiere mantenerse con vida en el certamen binacional.

Los rojinegros partirán este jueves rumbo a la ciudad de Orlando, Florida en donde jugarán el próximo sábado ante el Orlando City, dentro de la Jornada 2 de la Leagues Cup.

SV