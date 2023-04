El golf es un deporte que ha ganado popularidad a través de los años y ha tenido un crecimiento exponencial, permitiendo a nuevas generaciones adentrarse con mayor facilidad. De acuerdo con Rafael Alarcón Menchaca, ex jugador profesional y pieza clave en la brillante carrera de Lorena Ochoa, el golf es de basta importancia para el país por lo que ha representado en las competencias, además porque promete seguir teniendo referentes con la capacidad de poner en alto el nombre de México en los años venideros.

“El golf es uno de los deportes en México que está mejor organizado y es el que ha tenido mejores representaciones en los últimos años comparado con otros, esto es lo que se percibe de acuerdo con los resultados que estamos teniendo (…) Cada año seguimos teniendo más jugadores de buen nivel competitivo en las diferentes Ligas del mundo. Estamos creciendo, teniendo mejores resultados y creo que esta inercia seguirá por muchos años más”, señaló Alarcón.

Sin embargo, el propio Alarcón considera complicado que vuelva a surgir una figura del tamaño de Lorena Ochoa. “Si aún no ha salido alguien que haya copiado sus pasos desde que Lorena terminó, entonces las probabilidades son muy bajas de que alguien haga algo tan bueno. Porque por lo que logró Lorena ahora sí, con el tiempo, vemos que ha sido algo verdaderamente excepcional”.

En referencia exclusiva a los jóvenes golfistas jaliscienses, Alarcón asegura que el Estado cuenta con los principales referentes que están dando de qué hablar en torneos amateurs o juniors, añadiendo que la Entidad es líder en el abastecimiento de golfistas a nivel nacional, destacando también que Jalisco alberga campos que han sido reconocidos internacionalmente.

“Tenemos los principales protagonistas, están Carlos Ortiz, Álvaro Ortiz, Regina Plasencia. Están juveniles como Pablo Díaz del Castillo, Juan Pablo González o Francisco Solorza, quien acaba de ganar el Campeonato Nacional Juvenil. Jalisco ha sido tradicionalmente el principal proveedor de los mejores golfistas y ahorita también estamos muy bien en ese tema porque tenemos muy buenos golfistas, buen clima, excelentes campos y hay bastante competencia, entonces seguiremos produciendo buenos jugadores”, comentó el experimentado entrenador.

Diferentes formas de ver el golf

Pero el golf no sólo ha crecido dentro de la república mexicana, también lo ha hecho a nivel internacional. El año pasado se creó una nueva liga llamada LIV, la cual propone un formato un tanto diferente e innovador frente a la ya reconocida PGA, representando un gran reto y causando controversia entre los golfistas profesionales e incluso prohibiéndoles participar en ambas y el propio Rafael Alarcón tiene su opinión al respecto.

“En lo personal, prefiero la gira PGA que es la de tradición, es en donde yo jugué en algún tiempo y es en donde conozco mejor la estructura. La gira LIV ha traído mucha riqueza a los jugadores que se fueron para allá, pero también ha cambiado la forma de ver la competencia, porque ahora el dinero no lo tienen que ganar, lo tienen garantizado a través de un sueldo que se les da. Mi perspectiva es que a mí me gusta mucho más la forma tradicional. Tampoco me gusta el acceso de la Liga LIV porque ha dividido un poquito al golf profesional”, señaló.

Por más títulos en todos los niveles

El pasado 4 de abril, el jalisciense Francisco Solorza se proclamó campeón de la edición 72 del Campeonato Nacional Juvenil de Golf con tarjetas de 72-66-67, para finalizar con un total de -8 representando al campo de Las Lomas, obteniendo su segundo título de la temporada y perfilándose a ser un referente del Estado a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, su éxito lo ha ido trabajando desde muy pequeño, cuando a los 10 años se interesó por completo en el golf, dejando a un lado su gusto por el futbol, inspirándose en su mejor amiga y en su máximo ídolo Jordan Spieth.

“Influyó mucho que mi mejor amiga siempre ha jugado. Después, cuando me empecé a meter al golf comencé a ver a Jordan Spieth ganar todos los torneos posibles. Él fue de las personas que más me marcó al principio para entrar para practicar el deporte y que me encanta”, dijo el joven de 17 años.

La marca que Solorza quiere dejar en este deporte la construye todos los días con entrenamientos de martes a domingo, practicando entre tres a cinco horas diarias, todo esto mientras sigue cursando la preparatoria. Uno de sus objetivos es ser el mejor del mundo y reconoce el respaldo que le han dado las organizaciones para impulsarlo a cumplir sus metas.

“Mi sueño siempre ha sido ser el mejor del mundo, tanto ahorita en el nivel junior, tanto en lo profesional, así que siempre ha sido un sueño llegar a jugar con los mejores del mundo y competir con ellos (…) He sentido mucho el apoyo de todas estas organizaciones aquí en México como la Federación o la PGA, mismas que están tratando de promover el golf por todo el país”, manifestó Solorza.

Después de conseguir el campeonato nacional, ahora Francisco se enfoca en su siguiente reto que es con Selección Nacional al tratar de buscar un lugar en el Toyota Junior Golf World Cup que tendrá lugar en Japón durante el verano de este año.

Francisco Solorza ya ha ganado varios torneos juveniles en su carrera. CORTESÍA

Desea ser un referente a nivel mundial

Pablo Díaz del Castillo Guzmán encontró su pasión por el golf en el campo del Guadalajara Country Club desde que tenía cuatro años. Desde entonces comenzó a jugar acompañado de los consejos de Rafael Alarcón.

“El deporte me empezó a interesar cuando tenía 4 ó 5 años de edad, porque mi tío, quien es entrenador, jugaba mucho y él estaba entrenando en ese momento a Lorena Ochoa, eso fue lo que me hizo agarrar el interés en el golf y así fue como empecé a jugar.

“Desde que empecé, siempre tuve la idea de decir ‘quiero llegar a ser lo que hizo Lorena, quiero ser el mejor del mundo y me lo fui tomando más en serio para buscar una carrera profesional en el golf. De verdad lo pensé, pues sabía que para lograrlo tenía que ponerme metas día a día para llegar a ser profesional”.

Actualmente, Pablo se encuentra estudiando en la Universidad de Colorado Mesa, donde forma parte del equipo de golf, aunque llegar ahí no fue sencillo.

“No tener a mi familia acá en la universidad es complicado, es vivir una vida diferente y los extraño mucho, pero estoy disfrutando de aprender a ser independiente y responsable con mis cosas, con mis tiempos. Ha sido algo que me ha ayudado muchísimo estar sin ellos. Cada que los veo me da más emoción de verlos y convivir con ellos”, añadió.

Para Pablo, su entrenador y tío ha sido la pieza fundamental para seguir avanzando hacia su meta y lo considera como uno de sus ídolos y ejemplo a seguir.

“Rafael Alarcón me ha enseñado todo lo que sé. Él completó muchísimos logros como amateur, fue de los primeros mexicanos en jugar en el PGA Tour y siempre ha sido mi ídolo. Lorena Ochoa también, primera mexicana en ser la primera del ranking en el golf y claro, también Tiger Woods”.

Para quienes buscan iniciar su camino en este deporte, Díaz del Castillo les recomienda “que tengan mucha paciencia, porque puede ser un deporte que parece aburrido al principio, pero ya que llegas a un punto en el que medio agarras la onda y empiezas a notar mejoría, se pone divertido, pero es un proceso de mucha dedicación”.

Pablo Díaz del Castillo Guzmán se enroló en las filas de la Universidad de Colorado Mesa, en su camino a cumplir el sueño de ser el mejor del mundo. CORTESÍA

Diferencias

PGA Tour contra LIV Golf

La PGA es una gira de creación estadounidense; LIV Golf tiene respaldo de fondos árabes.

En PGA Tour se juegan cuatro rondas de 18 hoyos con 70 a 78 jugadores por torneo, los cuales tienen corte.

LIV Golf tiene torneos de tres rondas de 18 hoyos, con 48 jugadores; todos ellos reciben ganancias.

En torneos del PGA Tour, la bolsa de premios no supera los 20 millones; en LIV es hasta de 25 millones por certamen.

LIV Golf también tiene un formato de juego por equipos, de cuatro miembros; cada miembro de un equipo ganador recibe hasta 750 mil dólares como premio.

CT