Golazo y a rezar

Guadalajara perdió el partido que le urgía ganar y lo perdió básicamente por dos razones.

Una, por las fallas —al menos tres claras— de Alan Pulido en los primeros 20 minutos de su regreso a las canchas tras su fractura de brazo; y dos, porque cuando lo más justo era un empate, Amaury Escoto destapó el frasco de las esencias y marcó un golazo que se quedará en la memoria de todos los que estuvieron en el Estadio Chivas.

La derrota de 2-1 ante Lobos BUAP deja al Rebaño maltrecho, con apenas nueve puntos en la parte baja de la tabla general y muy lejos de la zona de clasificación.

El partido que lo ponía de regreso en el campeonato, lo deja casi fuera.

Sin poder de reacción

Hace tiempo que Guadalajara no era superado en casa por su rival como ocurrió anoche con la visita de los poblanos.

Rafael Puente clavó tres atacantes fijos y fue suficiente para que el esquema rojiblanco se hiciera trizas: no había cohesión entre el medio campo y el ataque, no había desequilibrio por las bandas y permanentemente jugaba mano a mano atrás.

Al minuto 22 Luis Advíncula puso al frente a la visita al anticipar en el área chica y a segundo poste tras un rebote, para certificar el dominio de los poblanos con el 1-0 al final de esos primeros 45 minutos que hasta corto se quedó.

Sin suerte

En el complemento entraron Godínez y Pulido por el “Gallito” y Fierro. Ambos relevos se clavaron en ataque junto a Zaldívar y ahora fue Lobos quien no supo descifrar el nuevo esquema del rival.

Pulido entró bien en la movilidad al grado que tres veces se encontró desmarcado y de frente al arquero, pero el tamaulipeco dudó y falló lo que hubieran sido los goles de triunfo.

Entre falla y falla de Alan, Pizarro colgó la pelota del ángulo con un derechazo cruzado en un cobro rápido de un tiro de esquina al minuto 52.

Tras 25 minutos de apabullar al rival, Chivas no aprovechó y poco a poco Lobos emparejó.

Cuando lo justo era la repartición de puntos, a cinco minutos del final Escoto dibujó una tijera perfecta que quedará enmarcada en la memoria del Estadio Chivas. Pero más que nunca el término “un gol de otro partido” encaja perfecto.

Sí, Chivas perdió por los tantos que Pulido no metió, y por el golazo que se inventó Amaury Escoto.

Unidos en un minuto de silencio

A una semana del trágico sismo que sacudió el Centro de México y conmocionó al país entero, el futbol regresó al Estadio Chivas entre la solemnidad y respeto de un minuto de silencio.

No importaron los colores; jugadores de Chivas y Lobos BUAP se unieron para levantar su brazo en alto y guardar silencio por las víctimas de este trágico acontecimiento que sin duda sigue enterneciendo a la nación.

Al centro del terreno de juego, una manta con la leyenda “hoy más unidos que nunca” adornó la postal, pero sin duda la bandera nacional fue la que acaparó las miradas al lucir en todo su esplendor frente a los jugadores del Guadalajara y del cuadro licántropo.

Ya con el juego en curso las cordialidades se perdieron entre ambos equipos y la competencia reinó, sin embargo justo al minuto 19, la afición tapatía dedicó algunos aplausos más en homenaje a los afectados por el terremoto.

MOMENTOS CLAVE

Increíble

Al minuto 36, Lobos tuvo el 2-0 antes de irse al descanso cuando Amaury Escoto escapó a la marca de la zaga central, recorrió él área de derecha al centro y tras quedarse con un rebote se vio frente a la portería, sin arquero, para terminar vaciando su disparo a la derecha del marco.

Ni tan Pulido

Al arranque de la segunda mitad entró de cambio Alan Pulido, quien acompañó en el ataque a Ángel Zaldívar y a Jesús Godínez. En un lapso de 20 minutos, Alan tuvo cuatro oportunidades, tres de ellas muy claras frente al arquero, pero su evidente falta de ritmo futbolístico le hizo fallar jugadas que antes de su lesión eran garantía de gol.

Increíble 2.0

Cuando Lobos parecía liquidado en el aspecto físico y resignado a intentar aguantar el empate, Amaury Escoto, el mismo del gran error en la definición en el primer tiempo, se inventó un golazo de otro partido al conectar una tijera espectacular para marcar el tanto del triunfo a cinco minutos del final.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Rebaño sin rumbo

Rubén Rodríguez (Analista)

Chivas no encuentra brújula. Es un equipo de altibajos muy marcados. Que genera poco y desperdicia mucho. Tiene contadas oportunidades pero los goles no le han llegado, Pulido tendrá que llegar con la capa puesta para ser el que salve y levante al campeón. El torneo es benévolo, esa es la buena noticia, pero el sábado en Nuevo León está obligado a sumar, de lo contrario la nobleza del torneo mexicano le dará la espalda.

Un primer tiempo desperdiciado

Francisco Ramírez (Analista)

Chivas no tuvo capacidad de reacción en ese primer tiempo donde Lobos BUAP dominó al equipo rojiblanco. No hubo ajustes tácticos ni de formación y Chivas perdió 45 minutos. En el segundo tiempo corrigió, pero no aprovechó su momento de dominio y terminó perdiendo con un golazo de otro partido.