Gerardo Espinoza va por mayoría de puntos

Le restan 15 unidades al Torneo Clausura 2018. Este martes, el técnico interino del Atlas Gerardo Espinoza, quien fue presentado por el director deportivo de la institución, Fabricio Bassa, señaló que va por todos puntos para que le den crédito y que el próximo campeonato, el Apertura 2018, pueda iniciar ya no como interino, sino como técnico designado.

''Uno sueña con ser el técnico de planta en la institución, ser el hombre que lleve las riendas del primer equipo y tengo que enfocarme primero en estos cinco partidos, sacar la mayor cantidad (de puntos) posible. Que termine el trabajo con el resultado de quedarme para el siguiente torneo''.

Espinoza no le rehúye al compromiso de obtener resultados, porque aseguró, hay calidad humana para salir del bache en el cual se encuentra el equipo y sabe que para lograr convencer a los directivos de que hace un buen trabajo, debe ganar y lograr la salvación matemática.

''Me parece una gran responsabilidad y también lo tomo como una excelente oportunidad. He crecido con estos cambios que he tenido, de todo aprendí y soy un mejor entrenador hoy. Me siento capaz de asumir el reto''.

Respecto a quienes en la plantilla no tienen un buen cuidado físico fuera de las canchas, de ahí su bajo nivel futbolístico, Espinoza señaló que no tendrán problema en echar mano de los jóvenes y genera competencia, porque jugará quien esté mejor, no quien cobre más.

''Cada uno tiene que asumir su responsabilidad de lo que realiza fuera del lugar de entrenamiento, deben ser profesionales y cada uno debe enfocarse en lo que les corresponde, el club les da las herramientas para que sea más fácil y llevadero''.

En el tema específico de Rafael Márquez, el técnico interino puntualizó el ''Káiser'' está conscientes de la necesidad que hay en el equipo de contar con él en la mejor condición mental, física y futbolística posible.

''Desde luego que a toda persona mueve eso, son situaciones que han costado para Rafa, pero es un hombre capaz, que ha sobre llevado todas las situaciones y está comprometido con la institución, aquí nació, hoy está como líder y me parce que él está consciente que tendrá que cambiar mucho, incluso en el plano personal mejorar mucho''.

