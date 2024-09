Gerardo Arteaga se enfrentó con aficionado de Chivas tras juego con Monterrey

El pasado sábado, en un partido disputado en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara no pudieron mantener la ventaja y terminaron empatando 1-1 ante los Rayados de Monterrey, con un gol tardío de los visitantes en el minuto 89. Sin embargo, lo más comentado tras el encuentro no fue el resultado, sino un intercambio inesperado entre un aficionado rojiblanco y el lateral de Monterrey, Gerardo Arteaga.

Todo comenzó cuando, tras el partido, un seguidor de Chivas publicó una crítica directa hacia Arteaga en redes sociales, cuestionando su carrera y decisiones profesionales. "Eres un fracasado, no quisiste ir a los juegos olímpicos, no pudiste consolidarte en la liga belga mientras tu excompañero Daniel Muñoz juega ya en la Premier League, preferiste regresar a México para dar pena, por eso Gallardo siempre fue el titular en selección", escribió el aficionado.

Lo que sorprendió a muchos fue que el futbolista no ignoró el ataque. En lugar de eso, decidió responder directamente: "Tu equipo me buscó y preferí Rayados, si no ahí estuvieras alabándome", contestó Arteaga.