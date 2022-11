En un video difundido a través de las redes sociales, el futbolista español Gerard Piqué dio a conocer su retiro de las canchas.

De manera sorpresiva, el catalán informó que el sábado disputará su último partido en Camp Nou. La noticia, difundida en una grabación de poco más de dos minutos, repasa la carrera del jugador del Barcelona, equipo en el que siempre dijo que sería el único a nivel profesional.

"Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", dice Gerard Piqué, de 35 años.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

