Ganar y amarrar liderato de Grupo

Luego de presentarse con una apabullante victoria sobre Cuba, la Selección de futbol de México quiere amarrar su boleto a la segunda fase de la Copa Oro 2019 en el encuentro que sostendrá con Canadá, que aspira al primer sitio del Grupo A.

El triunfo de 7-0 que logró el Tri sobre el conjunto caribeño fue sencillo, como se esperaba, y quedó clara la diferencia que existe entre ambos representativos nacionales.

Lo que más se debe destacar de ese duelo, sin duda, no es el triunfo, sino la seriedad con la que los jugadores enfrentaron este cotejo, ya que más allá de que se sabían superiores, nunca menospreciaron al rival.

"No podemos caer en triunfalismos. No nos podemos volver locos, nosotros venimos a ganar la Copa, no a golear a Cuba”. Andrés Guardado, capitán del Tri