Ganar títulos genera adicción: Kroos

El internacional alemán Toni Kroos, jugador del Real Madrid, dijo, en una entrevista con el programa de televisión alemánn "Sporschau Club", que pese a los éxitos que ha cosechado en su carrera no está saturado, porque "ganar títulos es algo que genera adicción".

"Ganar títulos es algo que genera adicción, y hay muchas cosas que subordino a ello. Esa es la razón por la que juego al fútbol", comentó.

Kroos ha ganado, entre otros títulos, en cuatro ocasiones la Liga de Campeones -tres con el Real Madrid y una con el Bayern-, y la Copa del Mundo con Alemania en Brasil 2014.

El centrocampista alemán, sin embargo, señaló que, tras una serie como las tres Ligas de Campeones consecutivas del Real Madrid, puede venir una fase de demasiada confianza en la que los jugadores den "un 2 o un 5 por ciento menos".

"La temporada pasada vino lo que puede pasar cuando inconscientemente se baja la guardia", apuntó.

Por otra parte, Kroos recordó que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023 y que entonces, con 33 años, será un buen momento para pensar en lo que hará después.

"Tendré 33 años y será un buen momento para pensar que hago después y cuanto tiempo sigo jugando, que ya no será mucho. Con seguridad no jugaré hasta los 38 años", indicó.

Kroos no tiene intención alguna de dejar el Real Madrid: "Desde el primer día sentí que se me valoraba mucho, y entre tanto he logrado cierto puesto en la jerarquía".

El jugador no descartó seguir viviendo en Madrid después del final de su carrera. "En último término lo decidirán mis hijos", señaló.

