Galindo no jugó por ser mi yerno: Almeyda

En su intento de arropar a Benjamín Galindo tras su costosa falla ante Veracruz, el estratega Matías Almeyda fue claro en su mensaje: el "Maestrito" debutó con Chivas por sus cualidades como jugador, no por ser el novio de su hija.

El "Pelado" reconoció que este tipo de errores son con los que tendrá que cargar Galindo "por ser el hijo de quien es y el yerno de quien es", pero también señaló que el joven canterano tiene el carácter necesario para salir adelante.

"A Galindo lo elegí por como juega, no porque sea novio de mi hija, quien me conoce sabe que soy así. Esto es parte del futbol, de lo que va a cargar Benjamín en su carrera por ser el hijo de y por ser el yerno de. Hablé con él recién, sus compañeros lo apoyaron. Él es un joven y por delante tendrá muchas de estas cosas. Tiene mucha personalidad, es un jugador que ha sido campeón en sub divisiones y que se ganó su lugar", compartió el estratega rojiblanco.

Ya en otro tenor, el timonel argentino señaló la relevancia de conseguir su pase a la final de la Copa de Campeones de Concacaf, pues de no lograrlo, el semestre prácticamente habría culminado para el Guadalajara.

Será el próximo martes cuando Chivas visite al New York Red Bulls para tratar de amarrar su pase a la final de la Concachampions. El Rebaño cuenta con la mínima ventaja en el marcador global.