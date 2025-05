Con la llegada de Gabriel Milito al banquillo de Chivas, el director deportivo del Guadalajara, Javier Mier, aseguró que al estratega argentino le sedujo la posibilidad de poder armar el plantel en conjunto. A diferencia de lo que ocurría en otros procesos, ahora ambas partes podrán iniciar el proyecto en conjunto.

“Parte de las pláticas que tuvimos Gabi y yo desde hace tiempo es que le seducía la idea de armar el equipo juntos, de que pudiéramos iniciar el proyecto armándolo de tal manera. Y claro, lo dijimos aquí, estamos buscando esas características y, como club, vamos a darle las herramientas para que podamos llegar a los niveles que hablamos, donde debe estar Chivas. Qué características, qué jugadores, obviamente las iremos trabajando durante este tiempo, y cuando se puedan concretar, se avisará”, señaló.

De igual manera, el director deportivo rojiblanco reconoció que, en la planeación, se pensaba tener al director técnico para Chivas días antes. Sin embargo, puntualizó que valió la pena la espera, porque están convencidos de la determinación que tomaron.

“Hace unas semanas, me senté a decir que quería anunciar al entrenador la semana pasada, y me hubiera encantado que fuera de esta manera, pero también estos días que no sucedió nos dan la posibilidad de estar hoy con Gabriel aquí, y valió la pena. Es responsable de esta situación por algunas cosas que fueron sucediendo durante el camino, pero bueno, había que tomar esa determinación, convencidos del perfil de Gabriel, y hoy estamos aquí muy contentos, convencidos de poder construir algo juntos.

“Lo que sucedió en estas cinco semanas, al final de cuentas, es el pasado, y ahora tenemos que enfocarnos y ponerle toda la atención a lo que podemos controlar, que es lo que está por venir. Como bien lo dijo él, así que sí, me hubiera encantado, pero también nos dio la posibilidad de alinear todo para que hoy estemos aquí sentados los dos, anunciando este nuevo proyecto de Chivas”, agregó.

Al final, descartó que Gabriel Milito haya sido una segunda opción para llegar al banquillo de Chivas, ya que sostuvieron charlas con el entrenador desde tres o cuatro semanas antes, por lo que siempre estuvieron convencidos de que podría comandar el proyecto del Guadalajara.

“Con Gabriel hablamos desde hace 3 o 4 semanas, fuimos conversando y avanzando en muchos temas. Nos convenció desde el primer día. Hubo una buena química, como bien lo dijo él, compartíamos situaciones futbolísticas, compartíamos conceptos futbolísticos, análisis del plantel, jugadores que pudieran venir y, desde un principio, yo te lo puedo decir, estoy feliz, estoy contento a nivel personal de que Gabriel esté aquí al lado.

“Sé que la institución también está contenta porque tenemos un extraordinario entrenador. Y bueno, ya será como también lo decimos siempre: hay que dar resultados y que, en el día a día, se vea el sello de lo que él pretende como institución y lo que también nosotros queremos como proyecto”, finalizó.

SV