Con el regreso de un entrenador argentino a las filas del Guadalajara, el ahora director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que jamás escuchará ofertas de otro club mientras esté al frente del equipo rojiblanco. Esto, tras ser cuestionado por lo ocurrido con su compatriota Fernando Gago.

“Con respecto a cómo funcionó, yo estoy acá para cumplir mi contrato y, si es posible y todo va como soñamos, así será. Así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo, me centro y agradezco día a día a quienes me eligieron por la oportunidad.

“Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero, de la misma manera que a mí no me gustaría que, mientras yo esté en funciones, Javier o la institución busquen a otro entrenador, yo jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas”, señaló.

Después de recibir ofertas en Argentina y de otros equipos de México, Milito enfatizó que firmó con Chivas con la intención de crecer y hacer crecer al equipo, por lo que descartó utilizar al club como un trampolín.

“Yo no vine a Chivas para que sea un trampolín hacia otro lado. Vine a intentar crecer y hacer crecer al equipo. Lo veo como un reto máximo. No vengo pensando en que, si me va bien acá, a ver a dónde voy a ir. No. Deseo de corazón que me vaya bien para quedarme mucho tiempo aquí.

“Después, en función de cómo me sienta, tomaremos decisiones, pero mi intención inicial es esa: tomar la oportunidad y quedarme el tiempo necesario. Los técnicos, muchas veces, percibimos cuándo es el final de un ciclo o cuándo vemos que todavía hay cuerda para seguir. Yo, al menos, intento hacerlo. Ojalá sea una historia linda y que dure”, concluyó.

SV