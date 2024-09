GDL Open AKRON ofrece una exhibición de “Blind Tenis”

¿Cómo sería jugar tenis si no tuvieras el sentido de la vista? La respuesta a esa pregunta la tiene Javier Silva, jugador profesional de Blind Tenis, quien es respaldado por la Asociación de Tenis de Jalisco (ATJ) y que desde hace 18 años tiene ceguera total debido a un virus que cortó el nervio óptico.

En el marco de actividades que ofrece el Guadalajara Open AKRON 2024, se llevó a cabo una exhibición de Blind Tenis encabezada por el señor Silva y la jugadora semifinalista del torneo Olivia Gadecki, mismos que dieron muestra de que, cuando se trata del amor por el tenis, no hay límites para poder practicarlo.

Javier, de 54 años, pudo narrar su satisfacción de que, en eventos como el Abierto de Guadalajara, se cedan espacios para dar difusión a esta disciplina que aún no es tan conocida en nuestro estado y que sigue estando entre la desinformación para el resto de las personas, asegurando que, la gente con discapacidad es más que sólo una discapacidad.

“Tener un evento como este en una competencia internacional en esta tierra tapatía, es sensacional. Me siento muy orgulloso de poderlo visibilizar, porque las mejores oportunidades salen de los mejores eventos y qué mejor rodearte de gente clave y conocedora que cree en el potencial de esta gran disciplina.”

“En México estamos en pañales en este sentido y queremos que ya sea una disciplina de competencia y que sean deportes nuevos para la discapacidad visual. Tan solo podemos ver en los Juegos Paralímpicos cómo los atletas ponen en alto el nombre de México, es por ello por lo que a mí me llena de satisfacción el poder hoy estar aquí con gente como Olivia Gadecki para dar un paso más a la inclusión. Sobre todo, porque ella aceptó el desafío de taparse los ojos para jugar conmigo”, expresó Silva.

Javier confesó que, antes de que la discapacidad visual llegara a su vida, nunca pasó por su mente practicar tenis de manera profesional. Sin embargo, una vez con el reto de la ceguera total, se enteró de la existencia del Blind Tenis que, hace poco en el US Open, también tuvo un pequeño espacio para que la gente tuviera la experiencia de cómo es jugar este deporte sin la vista.

“Siempre me gustó el tenis, pero nunca pensé en llegar a nivel profesional. Me enteré de que existe la disciplina para nosotros y quise conocerla. Desde hace 8 años, aproximadamente, que lo practico en varios clubes. E incluso, el propio CODE me ha abierto la puerta. Esto no es de no es de que tengas amigos influyentes es que tengas la pasión y la admiración por el deporte”, finalizó Javier.

MF