En los últimos años se ha señalado que en el Club Deportivo Guadalajara existe una crisis de identidad. Pareciera que en ocasiones los futbolistas que visten la playera rojiblanca carecen de sentido de pertenencia con la institución y que jugar para uno de los equipos más importantes de México ha dejado de ser aspiracional.

Sin embargo, para Miguel Gómez esto es una idea errónea. El lateral derecho llegó al Rebaño desde los ocho años, y desde entonces, se ha preparado toda su vida para defender los colores rojo y blanco. Logró salir campeón en casi todas las categorías inferiores, debutó en Liga MX el 11 de enero de 2025 frente a Santos y se estrenó como goleador de Chivas contra Juárez el pasado 15 de marzo.

En entrevista con EL INFORMADOR, el joven de 22 años aseguró que llegar al Guadalajara es lo mejor que le ha pasado, y después de vivir el campeonato de 2017 como aficionado, su motivación de todos los días es conseguir el título ahora como jugador.

—Recientemente, se ha criticado que los jugadores que visten la camisa de la Chivas no sienten identidad con el club. A ti que te ha tocado estar dentro de la institución desde los ocho años, ¿cómo percibes esta idea?

—Yo no concuerdo en esa parte, porque pienso que la identidad se puede ver claramente. Un ejemplo es Javier Hernández, que día a día viene, se mata y te pone el ejemplo de cómo se debe de trabajar. Y otro ejemplo más son los canteranos como Hugo Camberos, “Tala” Rangel, Mateo Chávez, que los ves entrenar, los ves jugar y representan perfectamente lo que es vestir la playera de Chivas.

—¿Cómo ha sido para ti el camino de ingresar a las Fuerzas Básicas de Chivas, debutar con el primer equipo y estrenarte como goleador en Liga MX?

—Ha sido un proceso largo, pero ha sido lo mejor. Para mí, lo mejor que me ha pasado fue llegar a Chivas desde pequeño. Me he formado en esta institución con los valores y todo el aprendizaje que he tenido para llegar de la mejor manera a Primera División. He llegado preparado, he pasado por momentos muy buenos, otros malos claramente, pero todo eso me ha ayudado para ser el jugador que soy, y obviamente sigo aprendiendo de todos mis compañeros.

—¿Cuáles son los principales argumentos que tienes para buscar consolidarte en Primera División con Chivas?

—Yo pienso que la inteligencia y la técnica son mis principales virtudes. Además, desde chiquito me tocó ver el campeonato con Matías Almeyda, entonces eso es una motivación porque a mí me tocó ir al estadio en ese campeonato y te pone la piel chinita. Entonces, dices “yo en algún momento quiero estar ahí para hacer historia con Chivas”.

—Históricamente el Guadalajara ha adolecido para encontrar laterales derechos que puedan consolidarse. Vienes de Fuerzas Básicas y tienes esa oportunidad, ¿cómo manejar esta responsabilidad?

—En vez de verlo como presión, lo manejo como un reto. Desde chiquito fue uno de mis objetivos estar en Primera División y lo logré. Cada día trato de aprender de Alan Mozo o de “Chapito” (Jesús Sánchez), cuando estaba como jugador y ahora que está como directivo. Incluso, me reflejo mucho en él porque pasó toda su carrera aquí y yo he estado desde chiquito, creo que es muy buen soporte para mí.

—Has pasado por dos lesiones claves en tu carrera. Una con el Tapatío que te alejó de las canchas durante ocho meses y la otra llegó justo después de debutar en Liga MX, ¿de qué manera afrontaste estas adversidades?

—Pasar por lesiones es lo más difícil en la carrera de un jugador. Pasé por una lesión del ligamento cruzado que, realmente, las únicas personas que saben qué es eso son las que lo viven. Entonces, en esta reciente lesión por la que pasé dije, "si ya me han pasado otras más graves, sin problemas puedo salir de otra como lo es un desgarre". Pero, para pasar por todo eso, parte fundamental fue mi familia, mi mamá, que siempre está conmigo y son mi pilar para poder salir adelante.

Las cifras

151 minutos son los que Gómez ha sumado en Primera División, con una titularidad y un gol en lo que va del Clausura 2025.

38 encuentros en la carrera de Gómez en los que ha sido dirigido por Gerardo Espinoza, 37 de ellos en el Tapatío de Liga de Expansión.

Gerardo Espinoza ha sido uno de los grandes mentores de Miguel Gómez. IMAGO7/H. Ramírez

DIFERENTES TÉCNICOS

Se adaptan a los cambios

Desde que Miguel Gómez alcanzó el sueño de la Primera División, Chivas ha tenido tres directores técnicos, lo que indica que existe una clara inestabilidad en el banquillo. Sin embargo, el jugador indicó que dentro del equipo los objetivos están bien establecidos para que los cambios afecten lo menos posible. Además, apunta que con Gerardo Espinoza poco a poco se va adaptando mejor a su idea para lograr clasificarse a la liguilla.

—Guadalajara ha cambiado de técnico en tres ocasiones en menos de tres meses, ¿esto les afecta a ustedes como equipo?

Es difícil cambiar, sobre todo por la idea de juego que tiene cada uno de los entrenadores. Pero yo pienso que el grupo lo ha afrontado de la mejor manera, tenemos un muy buen grupo, que está unido y que sabe cuáles son los objetivos a corto o largo plazo. Entonces eso es lo que nos ha ayudado, la unión del equipo y saber cómo estamos posicionados.

—Saliste campeón con el Tapatío bajo el mando de Gerardo Espinoza y también con José Meléndez en Sub-23. Ahora estando en Primera División, ¿cómo es trabajar con ellos?

Con Gerardo es una exigencia diaria y eso es lo que te hace competir, porque genera que tengas tu mejor versión individualmente, y a nivel colectivo permite que sea más fácil el objetivo, porque nosotros tenemos claro que es primero estar en liguilla y luego ser campeones. Mientras que Pepe es una clara identidad de lo que es Chivas, yo creo que ambos se han conjuntado bien y pueden hacer una gran dupla.

—Con pocas oportunidades de poder ingresar a la liguilla de manera directa, ¿cómo encaran la parte final del torneo?

Nuestro objetivo es clasificar a la liguilla y después obviamente pensar en el campeonato. Venimos trabajando muy bien, en los amistosos creo que la idea de juego de lo que nos pide “Gera” la adaptamos de mejor manera. El grupo está bien, se siente bien y estamos motivados para afrontar el partido contra Cruz Azul para llevarnos los tres puntos y después para los otros cuatro juegos que vienen.