Fuimos muy superiores al rival: José Hernández

José Hernández recibió la confianza del técnico Gerardo Espinoza para seguir siendo el arquero titular del Atlas, lo cual agradece infinitamente, se dijo motivado por la determinación de su estratega y promete crecer futbolísticamente en cada encuentro para convertirse en un portero de época en el zorro.

La felicidad de verse titular el pasado viernes no fue completa porque no ganó el Rojinegro pese, según dijo, a darle por momentos ''un paseo'' al Querétaro, equipo que atacó poco y no pudo realizar jugadas claras de gol; en su conjunto, pese a tener opciones, no pudo marcar y reflejar la diferencia en el marcador.

''Fuimos muy superiores al rival, el trabajo fue espectacular, nos comportamos muy bien, se generaron muchas jugadas y no queda más que continuar trabajando, porque no nos conformamos''.

Señaló que hay apoyo total para Juan Pablo Vigón, quien falló un penal cerca del final del partido; el próximo fin de semana se reflejará la unión que hay en el equipo.

''Se ha formado un muy buen grupo, tanto dentro como fuera de la cancha, lo reflejamos con actitud y esfuerzo que pusimos todos para el equipo. En ese sentido estamos muy bien, la verdad. Trabajamos bien defensiva y ofensivamente, nos queda continuar por la misma línea. Fuimos superiores al rival''.

Hernández concluyó ratificando su agradecimiento para el timonel de los Zorros ''porque estas oportunidades se presentan una sola vez en la vida, así que debemos aprovecharlas al cien por ciento y estar bien para cubrir el arco del Atlas''.

OF