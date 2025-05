Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre con espectacular cartelera

Tras 47 años de carrera, Fuerza Guerrera se retirará de la lucha libre; así lo anunció ayer en la presentación de "La última caída", función que se celebrará el 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México y donde compartirá cartel con una panoplia de figuras que abarcan distintas generaciones.

Blue Demon Jr., La Hija de Fuerza Guerrera, Brazo Cibernético, Fresero Jr, Demonio Infernal, Sureño, Pig Destructor y Lolita son algunos de los gladiadores que estarán presentes en la lucha final, un proyecto que Fuerza Guerrera contemplaba desde hace varios años, pero que postergó hasta que las arenas se recuperaran de la crisis que significó la pandemia de COVID-19.

"El principal motivo de tomar esta decisión ha sido muy difícil, la pandemia y que no se pudo hacer la función de retiro como yo hubiera querido, es el tiempo. Ahorita las generaciones de luchadores vienen muy fuertes, hay mucho talento en la lucha libre y es momento de dejarles el paso. Me siento muy lastimado y es el tema, veo a muchos compañeros que ya están muy gordos, lentos y yo no quiero ser parte de ese elenco donde sirva de burla para la afición" declaró Fuerza Guerrera.

Alrededor de 2022, cuando Fuerza Guerrera habló sobre sus planes de retiro se especuló que podría ser con una pelea de máscara contra máscara frente a Atlantis u Octagón, con quienes protagonizó rivalidades épicas en los 90, mas el gladiador descartó apostar la identidad:

"Todos los que pierden la máscara se van llorando y yo no me quiero ir llorando, me quiero ir contento. Nunca perdí una máscara y me merezco poner el ejemplo para retirarnos dignamente. No tienen que exponerse de más con tal de ganar dinero" declaró.

Apenas en abril Fuerza Guerrera sostuvo una pelea máscara contra máscara en una lucha de despedida del Hijo del Santo en la Ciudad de México, se trató de una lucha todos contra todos donde también participaron L.A. Park, Último dragón y Misterioso Jr., quien finalmente fue desenmascarado.

Los boletos para "La última caída" ya están a la venta a través de Súper Boletos y van de 126.00 a 3 mil 138.00 pesos.

Cartelera completa de "La última caída"

Lucha inicial aérea

Spider Fly y Noisy Boy vs Aero Panther y Fight Panther

Lucha de 4 esquinas

Arez vs Toxin vs Bendito vs Látigo

Lucha de poder

Pig Destroyer y Pig Decapitador vs Fresero Jr y Demonio Infernal vs Capo del Norte y Capo del Sur

Copa Dinastías

Hija de Fuera Guerrera y Forneo vs Muñeca de Plata y Brazo Cibernético vs Lolita e Hijo del Pirata Morgan

Lucha Estelar

Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario vs Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y un luchador sorpresa.

Con información de SUN